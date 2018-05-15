Новости Челябинска и
Челябинской области
16:30
Автор:
Людмила Федорова
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На сцену Челябинской драмы выходят поющие актёры театров России

На сцене Челябинского академического театра драмы  имени Н.Орлова в ближайшее воскресенье,  20 мая,  состоится гала-концерт  XII Всероссийского конкурса актерской песни имени народной артистки СССР  Клавдии Шульженко.

 Это певческое состязание актёров театров и театральных учебных заведений, рождённое в Челябинске маленькой группой энтузиастов при активной  поддержке областного театрального союза,  на зависть соседям Уральского региона с первого же выхода довольно  громко заявило о себе. Популярность конкурса быстро перешагнуло границы Урала, сменив его статус областного на всероссийский. Каким невероятным трудом это достигалось и с какими трудностями (прежде всего, финансовыми) приходится до сих пор сталкиваться, известно только его организаторам,  и, прежде всего,  инициатором этого состязания - арт-директору заслуженной артистке России Марине Аничковой, её помощнику Сергею Чикурчикову, бессменному председателю жюри народной артистке России Галине Зайцевой и директору Дома актёра  (заместителю председателя Челябинского областного отделения СТД ) Людмиле Шитовой.  О том, как всё начиналось, как с просьбой о помощи  оббивались пороги культурной власти, как шли поиски спонсоров, и в результате как создавалось это яркое, красивое, многоголосое и многочасовое представление, именуемое заключительным гала-концертом, вполне уже можно писать монографию. 

Челябинский конкурс актёрской песни сегодня - это не просто певческое, вокальное состязание служителей сцены, это настоящий музыкальный фестиваль  талантов, представленный   калейдоскопом стилей и жанров популярных, всенародно любимых отечественных и зарубежных хитов в  новом звучании и в современном сценическом воплощении. Каждый номер этого грандиозного представления  – музыкальный миниатюрный спектакль, раскрывающий талант актёра и душу песни.

В этот раз заявки на конкурс поступали из разных уголков России. На карте челябинского фестиваля  - Омск, Москва, Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Калуга, Саратов, Тамбов, Сургут, Магнитогорск, Сыктывкар, Челябинск, Озерск, Курган.

Заключительному этапу конкурса предшествовало прослушивание членами компетентного жюри актёров-певцов, заявивших себя в разных номинациях. Лучшие из них войдут в программу гала-концерта, на котором параллельно с их выступлением и состоится награждение.

Автор:
Людмила Федорова
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