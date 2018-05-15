На сцену Челябинской драмы выходят поющие актёры театров России

На сцене Челябинского академического театра драмы имени Н.Орлова в ближайшее воскресенье, 20 мая, состоится гала-концерт XII Всероссийского конкурса актерской песни имени народной артистки СССР Клавдии Шульженко.

Это певческое состязание актёров театров и театральных учебных заведений, рождённое в Челябинске маленькой группой энтузиастов при активной поддержке областного театрального союза, на зависть соседям Уральского региона с первого же выхода довольно громко заявило о себе. Популярность конкурса быстро перешагнуло границы Урала, сменив его статус областного на всероссийский. Каким невероятным трудом это достигалось и с какими трудностями (прежде всего, финансовыми) приходится до сих пор сталкиваться, известно только его организаторам, и, прежде всего, инициатором этого состязания - арт-директору заслуженной артистке России Марине Аничковой, её помощнику Сергею Чикурчикову, бессменному председателю жюри народной артистке России Галине Зайцевой и директору Дома актёра (заместителю председателя Челябинского областного отделения СТД ) Людмиле Шитовой. О том, как всё начиналось, как с просьбой о помощи оббивались пороги культурной власти, как шли поиски спонсоров, и в результате как создавалось это яркое, красивое, многоголосое и многочасовое представление, именуемое заключительным гала-концертом, вполне уже можно писать монографию.

Челябинский конкурс актёрской песни сегодня - это не просто певческое, вокальное состязание служителей сцены, это настоящий музыкальный фестиваль талантов, представленный калейдоскопом стилей и жанров популярных, всенародно любимых отечественных и зарубежных хитов в новом звучании и в современном сценическом воплощении. Каждый номер этого грандиозного представления – музыкальный миниатюрный спектакль, раскрывающий талант актёра и душу песни.

В этот раз заявки на конкурс поступали из разных уголков России. На карте челябинского фестиваля - Омск, Москва, Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Калуга, Саратов, Тамбов, Сургут, Магнитогорск, Сыктывкар, Челябинск, Озерск, Курган.

Заключительному этапу конкурса предшествовало прослушивание членами компетентного жюри актёров-певцов, заявивших себя в разных номинациях. Лучшие из них войдут в программу гала-концерта, на котором параллельно с их выступлением и состоится награждение.