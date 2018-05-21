После Белграда челябинская «Гроза» готова завоевать и Москву

В Москву в ближайшую пятницу, 25 мая, отправляется почти весь творческий состав Челябинского Нового Художественного театра. Покорять столичных зрителей он будет одним из лучших своих спектаклей «Гроза», созданным по пьесе Н.Островского главным режиссёром театра Евгением Гельфондом. Челябинская постановка включена в афишу I Всероссийского фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», который проводится в Москве и Московской области с 22 по 31 мая.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью НХТ Майя Брандесова, этот фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. Арт-директор фестиваля – театральный критик, кандидат искусствоведения Ольга Галахова, которая хорошо знакома челябинским театралам как неоднократный член жюри областного театрального фестиваля «Сцена» и как руководитель семинаров для критиков и театральных журналистов Челябинского областного театрального союза.

Идея фестиваля – собрать театры, исповедующие учение К.С. Станиславского, и показать, что наследие великого реформатора российского театра живо, современно и актуально.

Новый художественный театр участвует в «Фабрике Станиславского» наряду с такими известными театрами страны, как Театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга под руководством Г.Козлова, «Коляда-Театр» из Екатеринбурга, Нижегородский академический театр драмы им.М.Горького. Хозяина фестиваля – Московский Губернский театр представляет на этом форуме спектакль «Вишнёвый сад» в постановке Сергея Безрукова. Также специальным гостем фестиваля станет спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Соединение» «Совершенно невероятное событие. Женитьба», поставленный режиссером Михаилом Фейгиным.

Кстати, челябинская «Гроза» в марте этого года покорила зрителей Белграда, завоевав Гран-при Международного фестиваля «Славия» (Сербия).

Показы «Грозы» на фестивале «Фабрика Станиславского» состоятся 26 мая на сцене Зимнего театра города Орехово-Зуево и 28 мая на сцене Московского Губернского театра.