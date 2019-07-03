Прошедший сезон для челябинских кукольников был щедрым на награды

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского завершил первый месяц лета и свой творческий сезон премьерой спектакля «Сказка о том, как жила-была последняя Муха». До сентября кукольники простились со своими зрителями, которых в уходящем сезоне очень часто радовали яркими премьерами, фестивальными и гастрольными событиями.

«Прошедший сезон, действительно, оказался щедрым и на художественные события, и на признание зрителей и профессиональных критиков, - рассказала, подводя итоги творческого года руководитель литературной части театр Светлана Кондюрина. - В числе самых значимых событий помимо четырёх премьер - незабываемые гастроли и фестивали, три выставки, среди которых такой масштабный культурный проект, как «Театральное зазеркалье». Он празднично открылся в День кукольника и весь месяц работал на основных площадках Выставочного зала Союза художников РФ, представляя не только искусство театров кукол области, но и самые разнообразные формы сценического творчества самых разных театральных коллективов. Событием стал и совместный проект театра и областной универсальной научной библиотеки «Челябинский театр кукол. Вчера. Сегодня. Завтра». В рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» театр выезжал на гастроли с тремя названиями в Ярославль, а потом принимал Ярославский театр кукол на своей сцене. Надолго запомнятся челябинским зрителям гастроли на сцене нашего театра Центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова со спектаклем «Снеговик». По итогам этой первой незабываемой встречи было заключено соглашение о долговременном сотрудничестве прославленного столичного театра с Челябинским театром кукол».

В ушедшем сезоне челябинские кукольники приняли участие в десяти фестивалях и провели собственный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок», на котором стали лауреатами в

пяти номинациях из шести. А под занавес сезона спектакль «Детский

альбом» в постановке главного режиссера театра Александра Борока стал многократным лауреатом фестиваля «Сцена-2019» в номинациях : «Лучший спектакль» (Гран-при), «Лучшая работа режиссёра» и «Лучший спектакль для детей» (по мнению детского жюри) в номинации «Самый трогательный спектакль». И ещё одна высокая награда «Сцены» - Почётный диплом «За служение театру» - была вручена ветерану театра заслуженному артисту РФ Фёдору Псарёву.

Успех «Детского альбома» на юбилейной (тридцатой) «Сцене» был продолжен в Красноярске. Здесь по итогам фестиваля «Сибирь. Терра Магика» спектакль челябинцев был отмечен дипломами лауреата в номинациях «Лучшая работа режиссера» (Александр Борок) и «Лучшая работа художника» (Андрей Ефимов).

Список наград прошедшего сезона пополнили актрисы театра Наталья Балдина, Елена Блажеева, Елизавета Борок, Арина Жарикова и Марианна Тарасова. Они приняли участие во Всероссийском конкурсе актерской песни имени Клавдии Шульженко, в котором стали лауреатами первой степени в номинации «Малый ансамбль». А Елизавета Борок и Елена Блажеева на этом же конкурсе выступили сольно и были награждены дипломами лауреатов третьей степени.

Вот такими творческими событиями и успехами Челябинский театр кукол отметил Год театра. И продолжит его открытием нового сезон в День рождения города - 13 сентября. В этот день состоится премьера спектакля для взрослого зрителя «Сон Джульетты».