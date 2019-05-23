Самых юных лауреатов Первого областного фестиваля «Школьное кино» поздравила «Мурзилка»

В Челябинской областной библиотеки для молодёжи состоялось награждение лауреатов и дипломантов Первого областного фестиваля “Школьное кино. Имени С.А.Герасимова”.

Как сообщил директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычёв, на участие в конкурсной программе фестиваля было подано более 40 заявок. Из этого числа экспертным советом было отобрано двадцать . 20 фильмов номинантов - для первого фестиваля и его организаторов неожиданно много, что подтверждает - такой фестиваль нужен. Приятно и то, что в числе номинантов оказались не только уже

хорошо нам известные «Доброе кино» из Челябинска или «Лазурь-фильм» из посёлка Лазурный, но и новички из Бакала, Магнитогорска, Челябинска. Фильмы были представлены самые разные - от документальных короткометражек до художественных лент.

«Одна из особенностей прошедшего конкурса, - отмечает Юрий Дмитриевич,- награды по итогам его получали и руководители детских студий, ведь именно от них зависит, какими вырастут юные кинематографисты. Роль руководителей, педагогов очень важна, но часто недооценивается, причём, их работу не замечают и директора школ, при которых существуют детские киностудии. Чтобы привлечь их внимание, мы фестивалю дали имя нашего выдающегося земляка, всемирно известного кинорежиссёра и педагога Сергея Аполлинариевича Герасимова, а итоги конкурса подводились в день его рождения.

Церемония награждения состоялась в Челябинской областной библиотеке для молодёжи, которой мы искренне благодарны за помощь в проведении кинофестиваля. Есть две причины для выбора помещения. Ну, во-первых, всем известно, что вначале было слово. При всей разнице литература и кино всё-таки родственные виды искусства, в основе кинофильма лежит сценарий, а это литературно-драматическое произведение, предназначенное для экранизации. А во-вторых, библиотека - это тоже очаг культуры, где всегда есть потенциальный зритель и всё необходимое оборудование для показа фильмов. Пробиться студиям в ДК довольно сложно, там свой план работы, свои мероприятия и редко, когда ДК идёт детским студиям навстречу.

Кстати, некоторые фильмы-номинанты фестиваля уже демонстрировались в библиотеках Централизованной библиотечной системы Еманжелинского района. Надеемся, что эти фильмы заинтересуют и другие библиотеки. Наш Киноцентр всегда готов их предоставить. Наш электронный адрес: kino7458@mail.ru , сайт: киновсем.рф»

И ещё об одной изюминке, даже сенсации фестиваля «Школьное кино», поведал нашему корреспонденту Юрий Сычёв. Оказывается, организаторы фестиваля, узнав о юбилее старейшего детского журнала «Мурзилка» и поздравив его с 95-летием, предложили ему приобщиться к первому детскому кинофоруму. И получили положительный ответ. Специальные дипломы от журнала “Мурзилка” были вручены самым юным

участникам конкурсной программы. “Мурзилка” отныне – друг Челябинского областного Киноцентра: призы и дипломы журнала получат также участники конкурсной программы фестиваля Экологических фильмов и рекламы “ЭФиР 74”.