«Сцена» закрыта: Борис Дубровский вручил награду лучшим театрам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии закрытия XXIX областного фестиваля профессиональных театров Южного Урала «Сцена-2018». Глава региона вручил Гран-при конкурса «За лучший спектакль» двум самым ярким участникам, оба они – из Магнитогорска. Драматический театр имени Пушкина и театр оперы и балета вместе поставили спектакль «Амадеус».

«Этот конкурс проводится для того, чтобы как можно больше южноуральцев, живущих в городах, где пока нет театров, смогли прикоснуться к прекрасному. Театр дарит зрителям эмоции и помогает поверить в чудо, о котором сегодня со сцены много говорили. Уверен, что уходящий фестиваль надолго запомнится зрителям яркой игрой актеров, новыми декорациями и эффектами. Искренне желаю лауреатам и победителям фестиваля новых творческих идей и профессионального успеха. А зрителям, конечно, хранить в душе светлое чувство любви к театру! Удачи вам всем!» - сказал Борис Дубровский.

В этом году церемония закрытия «Сцены» состоялась в драмтеатре Златоуста. Всего в фестивале участвовали 16 театров. Победителей объявили в последний день смотра-конкурса, второго октября.

Как напоминает пресс-служба областного правительства, по распоряжению губернатора 2019-й год в Челябинской области объявлен Годом театра. Соответствующий документ подписан 28 сентября. Предложение сделать следующий год в России театральным прозвучало этой весной от председателя Союза театральных деятелей, художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина на встрече с президентом Владимиром Путиным и было поддержано главой государства.

По поручению Бориса Дубровского в Челябинской области будет создан оргкомитет, который должен разработать и утвердить план основных мероприятий на 2019 год.

Победители «Сцены-2018»

Гран-при «Лучший спектакль» - Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина и Магнитогорский театр оперы и балета («Амадеус»);

«Лучшая работа режиссера» - Сергей Ягодкин (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино», «Капитанская дочка»);

«Лучшая женская роль» - Наталья Челикина (Челябинский молодежный театр, «Тартюф»);

«Лучшая мужская роль» - Алексей Согрин (Челябинский молодежный театр, «Тартюф»);

«Лучшая работа хореографа (Режиссера по пластике)» - Михаил Яремчук (Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского, «Аналогия», часть I «Серенада»);

«Лучшая работа сценографа (художника)» - Любовь Петрова (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино», «Капитанская дочка»);

«Лучшее музыкальное оформление спектакля» - Челябинский государственный драматический «Камерный театр», «Мой внук Вениамин»;

«Лучшая женская роль второго плана» - Арина Згурская (Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского, «Аналогия»);

«Лучшая мужская роль второго плана» - Алексей Зайков (Новый художественный театр, «Рождество в доме Купьелло»);

«За служение театру» - Александр Романов (директор Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус»); Валентин Качурина (актриса Челябинского драмтеатра имени Наума Орлова);

«Художник по костюмам» - Дина Тарасенко (Челябинский молодежный театр, «Тартюф»);

«Лучший актерский ансамбль» - Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» («На большой дороге»);

«Специальный приз жюри в современной хореографии» – Молодежный ансамбль спектакля «Однажды в» (Челябинский государственный драматический театр имени Наума Орлова»);

«За достойное воплощение русской классики» - Борис Горбачевский (Челябинский театр современного танца, «Про кино»).