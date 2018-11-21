Своё 245-летие Миасс отмечает парадом талантов

Миассу исполнилось 245 лет. Город, живописные окрестности которого справедливо называют уральской Швейцарией, отмечает эту юбилейную дату парадом своих талантливых людей.

Ещё до официальной даты, до 18 ноября, начались многочисленные творческие отчёты-посвящения - концерты, выставки, презентации, праздничные вечера. Так, ежегодно в канун Дня рождения города проходит награждение талантливых детей, которые достигли высоких результатов в области культуры и спорта. В этот раз церемония «Миасские звездочки» проходила в Центре досуга «Строитель».

Большим событием стала двадцать вторая городская художественная выставка «Миасская палитра», представившая творчество 26 мастеров живописи, графики и фотографии. В галерее «Дирижабль» открылась выставка юных художников из Детской школы искусств № 4. Знаменитый бард-клуб «Семь вечеров» в эти дни как никогда соответствует своему названию - концерты здесь проходят ежевечерне. В ДК «Бригантина» - концертная программа «Потому что в слове этом – жизнь!...» Центр досуга «Строитель» в ближайшее воскресенье приглашает миасцев на увлекательный вечер «Супер-бабушка Миасса». В юбилейную программу вошли и самые разнообразные спортивные состязания и игры.

Были и персональные посвящения юбилею города от увлечённых творчеством горожан, которые посчитали своим долгом отчитаться в эти дни о своих достижениях и успехах. Так, в филиале № 4 Центральной городской библиотеки прошла встреча с интересным человеком – Сергеем Ефименко, который представил собравшимся три своих книги и рассказал о работе над ними, о своём жизненном пути, а также о других своих увлечениях, в числе которых шахматы (он кандидат в мастера спорта), стихи и бардовское творчество.

С Миассом Сергея Владимировича связывают без малого 50 лет. Выпускник ЧПИ, по профессии энергетик, он с детства был увлечён литературой, запоем читал, сам пробовал писать небольшие рассказы, стихи. В перестроечные годы окончил с красным дипломом Уральский госуниверситет. А когда приблизился к пенсионному возрасту, решился на написание романа. В свет вышли три книги: «Я просто хочу спастись, или Лягушка на кочке», «Зане азъ етерь, или Лягушачий синдром» и «Я есть, значит мыслю, или Лягушка в пустыне». Получился единый роман в трёх жанрах – детектива, политического детектива и мифологического детектива. Как отметила известный в Миассе педагог, филолог Ольга Краева, его книги не просто очень интересны и увлекательны для чтения, они ценны актуальностью и глубиной содержания. А присутствующая на презентации поэтесса, руководитель литературного объединения «Ильменит» Каринэ Гаспарян, давая высокую оценку литературному труду земляка, сказала: «От этих книг хочется жить. После них ещё раз убеждаешься, что Урал – не только опорный край державы. Он – душа России».

Конечно, самым главным мероприятиям юбилея Миасса был торжественный вечер в ДК автомобилестроителей. Знаменательно, что именно здесь состоялась церемония вступления в должность главы города Григория Тонких. А в предстоящую пятницу (23 ноября) в ДК «Прометей» также состоится торжество, которое станет заключительным аккордом празднования Дня рождения города.