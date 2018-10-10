Три фуры декораций и 200 артистов: в Челябинск с гастролями едет Большой театр

Долгожданные гастроли самой знаменитой столичной труппы пройдут в Челябинске 17 и 18 октября. Челябинские меломаны увидят последнее исполнение оперы «Богема» в постановке Федерика Мирдиты.

После показа Большой театр оставит в Челябинске декорации и костюмы, которые челябинская труппа намерена использовать в постановке собственной версии знаменитой оперы.

Как сообщила пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, первыми на Южный Урал из Москвы прибудут декорации и костюмы. Они оказались достаточно масштабными и заняли три больших фуры, хотя изначально гастрольный спектакль выбирали с учетом габаритов и специфики южноуральской сцены. 14 октября состоится монтаж сцены, а на следующий день начнутся репетиции.

Из Большого театра в Челябинск приедет большая группа артистов, музыкантов, в общей сложности около 200 человек. Однако и этого оказалось недостаточно, и москвичи намерены задействовать в постановке местные творческие силы. Так, детская школа вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна выступит в московском спектакле в качестве хора мальчиков из второго акта. А челябинские музыканты исполнят роль сценического оркестра.

Собственную же версию шедевра Пуччини челябинский театр предполагает представить публике в апреле.

Напомним, гастроли столичной труппы стали возможны благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и директором Большого театра Владимиром Уриным. Челябинская область стала первой, договорившейся о долговременном сотрудничестве с главным театром страны.

Приезд столичной труппы пройдет в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации. Кроме того, для сотрудников челябинского театра были организованы мастер-классы по балету, вокалу. Художник по свету и специалист пошивочного цеха нашего театра прошли стажировку в Москве.

Будущим летом Челябинский театр оперы и балета отправится с ответным визитом в Москву, чтобы представить свои спектакли на Новой сцене Большого театра. Для показа выбрали балеты "Кармина Бурана", "Пахита" и будущую премьера этого сезона оперу "Риголетто".