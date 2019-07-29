В Челябинске 6 го и 7 го августа выступит Нью-Йоркский пианист Дэн Тепфер со своим трио

Шестого и седьмого августа в гастробаре «Белый кролик » по адресу ул. Свобода 32 состоятся джазовые концерты музыкантов из Нью-Йорка и Варшавы.

Разносторонний Нью-Йоркский пианист объединит усилия с контрабасистом и барабанщиком из Польши, чтобы представить российским слушателям репертуар импровизационной музыки для трио, накопленный за 14 лет.

СОСТАВ:

Дэн Тепфер (Dan Tepfer) — фортепиано

Михал Бараньски (Michał Barański) — контрабас

Лукаш Жита (Łukasz Żyta) — барабаны

ДЭН ТЕПФЕР

Dan Tepfer

Разносторонний нью-йоркский пианист, изобретательный импровизатор с классическим образованием, бакалавр астрофизики и программист-самоучка.

«Я занимаюсь музыкой сколько себя помню — она всегда была моим основным средством выражения. С детства я одновременно изучал классическое фортепиано и занимался джазовой импровизацией дома до одурения. Большую часть жизни я балансировал между этими двумя мирами, но сейчас могу точно сказать, что мои самые глубокие корни — это джаз и импровизация».

Родился и вырос в Париже в семье американских родителей.

Мама Дэна — оперная певица, дед — джазовый пианист.

С 6 лет изучал классическое фортепиано в парижской консерватории.

Окончил Эдинбургский университет со степенью бакалавра астрофизики.

Получил степень магистра под руководством Данило Переса (Danilo Perez) в одном из самых престижных учебных заведений в области современной импровизационной музыки в США — Консерватории Новой Англии.

Перебрался в Нью-Йорк, где быстро стал востребованным сайдменом.

Получил первую премию и приз зрительских симпатий в конкурсе пианистов в Монтрё (Montreux Jazz Festival Solo Piano Competition) в 2006м и первую премию в конкурсе Ассоциации американских пианистов (American Pianists Association) в 2007м.

Получил звание «Лучший новый артист» по версии журнала JazzTimes в 2010м и «восходящая звезда» по версии журнала DownBeat в 2011, 2012 и 2013.

Познакомился с легендарным саксофонистом Ли Коницем (Lee Konitz) и вот уже 10 лет играет с ним дуэтом и в других составах, гастролирует и записывает альбомы, последний из которых, «Десятилетие» (Decade), вышел в 2018м.

В 2011 записал уникальный сольный альбом Goldberg Variations / Variations, на котором играет сами вариации И. С. Баха и свои импровизационные «комментарии» к ним. Журнал New York назвал его «элегантным, вдумчивым и захватывающим», а DownBeat — «одним из самых смелых и совершенных альбомов года.»

Записал 4 альбома в трио, последний из которых, «Одиннадцать клеток» (Eleven Cages), вышел в 2017м.

Создал уникальный проект на стыке искусства и технологий, в котором пианист импровизирует на рояле вместе с компьютерным алгоритмом. Национальное общественное радио США (NPR) сняло об этом документальный фильм «Увлекательный алгоритм» (Fascinating Algorithm), а сам Дэн выпустил альбом и серию видео «Естественные машины (Natural Machines) в конце 2018го.

С КЕМ ИГРАЛ:

Lee Konitz, Pharoah Sanders, Paul Motian, Mark Turner, Billy Hart, Ben Wendel, Steve Lacy, Bob Brookmeyer, Joe Lovano, Ralph Towner.

Дэн Тепфер одинаково убедительно играет музыку Баха, Джона Колтрейна, Майкла Джексона и свою собственную. Он чувствует себя в своей тарелке в академическом зале и на сцене джаз-клуба, и даже в роли исследователя и программиста. Всё это благодаря врождённой тяге к музыке и математике, учёбе в Парижской консерватории и Консерватории Новой Англии и степени бакалавра астрофизики в Университете Эдинбурга. Его сольная программа Goldberg Variations / Variations уже 10 лет удивляет слушателей по всему миру сочетанием вариаций И. С. Баха с импровизационными вариациями самого Тепфера. Репутацию первоклассного джазового пианиста он заработал в Нью-Йорке, играя с легендарными саксофонистами — Ли Коницем (Lee Konitz), Фэроу Сандерсом (Pharaoh Sanders) и Джо Ловано (Joe Lovano). А его недавний проект «Естественные машины» (Natural Machines) — настоящее исследование музыки будущего на стыке искусства и технологий.

Михал Бараньски и Лукаш Жита — наверное, самая востребованная ритм-секция в Польше. Они играют и записывают альбомы с главными польскими джазовыми музыкантами всех возрастов. Кроме этого они регулярно гастролируют с американскими артистами, среди которых Бенни Мопин (Bennie Maupin), Дэйна Стивенс (Dayna Stephens) и Дэн Тепфер.

МИХАЛ БАРАНЬСКИ

Michał Barański

Востребованный польский контрабасист и преподаватель, сотрудничающий с главными артистами Польши и выдающимися американскими музыкантами.

Окончил Музыкальную академию им. Кароля Шимановского.

Уже в 15 лет гастролировал по США в составе квартета кларнетиста Брэда Терри (Brad Terry). Всего через 3 года после начала занятий на контрабасе, до этого занимался на фортепиано и виолончели.

Входит в состав квартета легендарного Бенни Мопина (Bennie Maupin) и записал с ним альбом «Ранние отражения» (Early Reflections), который взял второе место при голосовании критиков журнала Jazz Times в категории «Лучший альбом года» в 2008м.

Победитель голосования читателей журнала Jazz Forum в номинации «Лучший контрабасист» в 2008м, 2014м и 2015м годах.

Лауреат премии Фридерика (польский аналог премии Грэмми) в номинации «Джазовый артист года» в 2015м.

Преподаёт в своей альма-матер на кафедре контрабаса и бас-гитары.

С КЕМ ИГРАЛ:

Bennie Maupin, Dayna Stephens, Nigel Kennedy, Zbigniew Namyslowski, Aga Zaryan, Piotr Wyleżoł.

ЛУКАШ ЖИТА

Łukasz Żyta

Польский барабанщик, один из лидеров местной джазовой сцены, сотрудничающий с лучшими музыкантами со всего мира.

Дебютировал на джазовой сцене в 1993 году в конкурсе Jazz Juniors в Кракове. В 1995м на этом же конкурсе взял первый приз в составе группы Joint Venture.

Окончил Музыкальную академию им. Кароля Шимановского в 1998м. В этом же году выиграл конкурс джазовых барабанщиков в польском городе Гродзиск-Мазовецкий.

Играл на крупных джазовых фестивалях: Jazz Jamboree, Berlin Jazz Festival, Jazzahead, Roma Jazz Festival, Tokyo Jazz Festival и других.

В качестве сайдмена участвовал в записи более 50 альбомов.

С 2007 года преподаёт на джазовом факультете Академии музыки в Кракове.

С КЕМ ИГРАЛ:

Lee Konitz, Bennie Maupin, Dayna Stephens, Chris Cheek, Piotr Wyleżoł, Aga Zaryan.

В дискографии Дэна Тепфера 10 альбомов в качестве лидера, 4 из которых записаны в трио. Последний из них, «Одиннадцать клеток» (Eleven Cages), вышел в 2017м и составит основу программы трио в России.

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ:

Музыканты сыграют два концерта за вечер, каждый длительностью 70 — 90 минут. Это меньше чем на рок- или поп-концерте, но впечатлений с избытком, если именно слушать.

Каждый, кто купил билет, займёт место сидя. Где — зависит от того насколько рано придут слушатели. Клуб открыт за час до начала раннего концерта и за 30 минут до позднего.

Заказывать еду не обязательно, все- по желанию. Лучше прийти пораньше, выбрать удобный столик и спокойно насладиться едой, а на концерте — музыкой.

Все инструменты будут звучать на комфортной громкости.

Дресс-код отсутствует.

Билеты купить здесь.