В Челябинске фестиваль «Театр – пространство свободы»
Второй культурный проект #ТеатрПространствоСвободы откроется в Челябинске 21 марта, в международный день кукольника. Старт проекту даст большая выставка «Театральное зазеркалье», посвященная кукольному театру.
Организаторами выступают министерство культуры Челябинской области, областное отделение Союза театральных деятелей РФ, региональное отделение Союза художников.
Участниками проекта станут профессиональные и любительские театры.
Проект продлится в течение месяца. В рамках проекта пройдет фестиваль самодеятельных театров «Две маски», конкурс театральных капустников «Чугунок», спектакли, мастер-классы, творческие встречи с известными актерами, режиссерами.