В Челябинске откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

В Государственном историческом музее Южного Урала 1 мая начнет работу всероссийская выставка «Герои России, какими их не видел никто». Фотопроект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется третий год подряд, но в Челябинске выставка откроется впервые. Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя, сообщают организатры проекта.

Главными действующими лицами фотоснимков стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны – всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленные при выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанные с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством. Они смогли найти в себе силы подняться и идти дальше к достижению своих целей.

Василий Гусаков

Михаил Миненков

Михаил Колмаков

Илья Панфилов

Константин Чуманов

Одним из участников проекта стал Герой Труда из Челябинска Константин Чуманов. Константин Чуманов – токарь-специалист шестого разряда и настоящий представитель трудовой династии. Более 40 лет он проработал на приборостроительном заводе Росатома в городе Трехгорный, производя важнейшие системы для атомной промышленности и Министерства обороны. Константин Геннадьевич внедрил ряд новых методов обработки металла, а также предложил новаторскую технологию изготовления магнитов из твердосплавной стали, что на порядки уменьшило трудоемкость их изготовления. Его опыт и талант неизменно помогали предприятию решать труднейшие производственные задачи. В 2013 году за особые трудовые заслуги Константину Чуманову было присвоено почетное звание Героя Труда Российской Федерации.

Фотография Константина Чуманова и других участников проекта созданы одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с первого дня его существования. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветеранов. Это герои, которые живут среди нас: у них за плечами огромный жизненный опыт, они пережили тяжелейшие события, несмотря на которые держатся более чем достойно, и это вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», – прокомментировала Екатерина Круглова, Исполнительный директор БФ «Память поколений».

Многие участники фотопроекта являются подопечными Фонда, которым уже оказана необходимая помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительная возможность для достижения новых высот.

Фотовыставка будет работать до 31 мая в Государственном историческом музее Южного Урала, который расположен на улице Труда, 100. Вход свободный.

Справочная информация:

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 8500 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока.