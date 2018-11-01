В Челябинском театре оперы и балета откроют выставку творческих костюмов

В Челябинском театре оперы и балеты имени М.И. Глинки вновь откроется выставка театральных костюмов разных эпох. Сотрудники островка культуры достанут шикарные наряды из театрального гардероба и выставят их на всеобщее обозрение. Челябинцам будет на что посмотреть во время антрактов.

Великолепное платье Мюзетты, строгий, но где-то холенный фрак Евгения Онегина, величественный плащ короля Сигизмунда, легкая балетная пачка Коломбины и многое другое. В экспозиции будет представлено около тридцати костюмов со спектаклей, которые в разные годы шли на челябинской сцене.

«Для выставки все костюмы были отреставрированы, – отмечает заслуженный работник культуры России, художник-декоратор Римма Кириллова. – Например, шубу Хованского с постановки 1979 года «Хованщина» мы решили украсить мехом и изготовили к ней божественный головной убор.

Фишкой выставки станет старинный царский костюм. Более двадцати лет назад он был оставлен в дар Большим театром челябинским художникам-декораторам и служил образцом росписи тканей. Выставка разместится в фойе третьего этажа.

Фото: пресс-служба театра опери и балета имени М.И. Глинки