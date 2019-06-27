В челябинской драме настало "Время женщин"

В Челябинске вчера, 26 июня, в театре драмы им. Наума Орлова прошёл предпремьерный показ нового спектакля "Время женщин".

Это повесть о пяти женщинах, поставленная по книге современной писательницы Елены Чижовой. В центре повествования их судьбы, переломанные историей нашей страны.

На протяжении всего спектакля по рукам бегут мурашки. Спрашиваешь себя: "И люди жили в такое нелёгкое время, успевая любить, успевая чувствовать себя счастливым?" В конце почти у всех зрителей наворачиваются слезы от ощущения прикосновения к чему-то прекрасному.

Зрительница спектакля Лиана Рабинович поделилась впечатлениями с корреспондентом" Урал-пресс-информ". Ей 82 года, и она прекрасно помнит время, в котором происходит действие спектакля:

"Это наше время, оно созвучно нам. Те советские времена воссозданы очень реалистично. Игра актёров замечательная. Скорокосовой, Каменевой, Петрова. Спектакль удался, я считаю. Очень хороший спектакль. Стоит его, конечно, дальше показывать».