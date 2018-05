В Челябинской галерее «ОкNо» открылась необычная выставка

В канун Международного дня музеев челябинская галерея современного искусства «ОкNо» вчера, 14 мая, открыла проект под названием «Выставка». В экспозиции представлены объекты, в которых с огромной долей шутки раскрываются темы «не понимаю я это современное искусство» и «на музей не тянет».

«Выставка» – это ироничный взгляд кураторов галереи на выставочную деятельность и участников этого процесса. Авторы проекта постарались учесть все слышимые ими замечания зрителей и реализовать эти противоречивые ожидания в одном пространстве.

Так, уже на входе в галерею мы видим титульное произведение нового проекта «Экспозиция выглядит пустовато, и ее просмотр не займет много времени». Её смысл в полной мере можно будет понять, посмотрев, собственно, эту «пустоватую» экспозицию внутри.

Всего в экспозиции представлено 37 произведений современного искусства от 22 художников из Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Калининграда, Санкт-Петербурга, Ольденбурга и Нью-Йорка. Общей темой всех работ и стал своеобразный ответ на непонимание со стороны зрителей и на их представления о классических выставках и музеях.

«Вот, например, объект «Два багета» – ирония на тему восприятия зрителем произведений искусства. Для многих отсутствие красивой багетной рамы становится проблемой восприятия. И без нее они видят обычный лист с картинкой, прикрепленный к стене и не могут идентифицировать его как произведение. А с ней – уже искусство», – рассказывает гостям галереи куратор проекта Анна Леготина.

Рядом с багетами в зале висят спущенные на синем фоне нити, будто оставшиеся после развески картин. «В музеях очень часто прибегают к классической развеске, подвешивая произведения на белые нити или тросы. На фоне стены смотрится эта система очень контрастно, настолько, что произведение начинает уступать простому технологическому приему. В этом заключена большая проблема консервативности экспозиционных приемов. Так быть, конечно, не должно, ведь главное – это сам объект экспонирования», – продолжает рассказывать о «Выставке» Анна.

Между двумя залами «Выставки» за посетителями наблюдает строгий смотритель из телевизора. В этой видеоинсталляции мы сталкиваемся с иронией на тему поведения в классическом музее. По словам кураторов проекта, смотрители часто устраивают настоящую тиранию для экскурсантов, настойчиво напоминая им ничего не трогать, не разговаривать по телефону, не фотографировать со вспышкой и еще массу разных правил.

В галерее современного искусства «ОкNо» необычной сделали и книгу отзывов. Туда вписали уже готовые как положительные, так и отрицательные отзывы, чтобы у посетителей был выбор, если он не знает, о чем писать.

Для людей с чувством юмора или просто для тех, кто хочет еще раз убедиться, что современное искусство интересное и понятное, выставка будет работать с 15 мая по 2 июня. Время работы: понедельник - пятница 15:00-19:00, суббота 14:00-18:00. Галерея находится по адресу улица Сони Кривой, 79А.

Вход в галерею через студию-театр "Манекен" по системе Pay What You Want (плати, сколько хочешь).