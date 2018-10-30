В Челябинской области создается симфонический оркестр

В Челябинской области на базе филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова создадут симфонический оркестр. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский.

Речь о создании собственного симфонического оркестра как музыкального бренда Челябинска, главного представительского элемента региональной культуры, ведется уже несколько лет. С созданием крупного музыкального коллектива связывают повышение творческого рейтинга Южного Урала.

Вопрос о создании оркестра на протяжении нескольких лет находится под пристальным вниманием Дениса Мацуева - члена совета по культуре при президенте РФ, народного артиста РФ. Музыкант не раз заявлял о необходимости создания на Южном Урале полноценного симфонического оркестра, сообщает пресс-служба челябинской филармонии.

В этом году, во время проведения в Челябинске VII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет», он отметил, что наш город остается последним миллионником России, не имеющим такого коллектива, и призвал рассмотреть решение о создании собственного симфонического оркестра.

Финансирование нового коллектива в составе челябинской филармонии начнется с января 2019 года.