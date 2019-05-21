В Челябинской Публичке ждут читающих блондинок

На Абонементе челябинской Публички 23 мая состоится очередное мероприятие проекта «4 Ч» («Четвертый четверг читают читатели»), и посвящено оно будет блондинкам! Таким образом сотрудники Публичной библиотеки присоединятся к празднованию Международного дня блондинок.

Праздник отмечается 31 мая, впервые он появился в 2006 г. Именно тогда любимицы джентльменов решили, что их права ущемляются, и учредили свой собственный праздник под лозунгом: «Блондинки всех стран, объединяйтесь!». Вот и сотрудники Абонемента ЧОУНБ решили объединить блондинок, только под своим книжным лозунгом – «Читайте, блондинки!».

«Начали мы с того, что запустили в социальных сетях шуточный экспресс-опрос “Что читают блондинки”. По его предварительным итогам уже сегодня можно сказать, что блондинки читают много и разнообразно: от классической литературы до профессиональной», – рассказывает библиотекарь отдела Абонемент Лолита Ишимова.

Абонемент также подготовил книжную выставку «Мои любимые блондинки», на которой представлена литература разного жанра: мемуары, романы, поэзия, а также книги, написанные писателями-блондинками.

«Нашу идею поддержал Рифат Абдрашитов – и один из выпусков телепрограммы “Книжный переплет” на ГТРК “Южный Урал” будет посвящен этой теме», – отмечает заведующая отделом Абонемент Людмила Демьянович.

Итак, уже сейчас вы можете пройти опрос «Что читают блондинки» в группе «Абонемент Публичной библиотеки» ВКонтакте или в самом отделе. Итоги мероприятия будут подведены в конце мая. Затем будет подготовлено видео с лучшими читающими блондинками, которое вы сможете увидеть в социальных сетях Публичной библиотеки.

«Надеемся, что это не обидело другую половину наших любимых читательниц, ведь жизнь непредсказуема: сегодня – брюнетки, завтра – блондинки», – с улыбкой говорят сотрудники отдела Абонемент.

Мероприятие начнется в 11.00 в отделе Абонемент (1-й этаж) ЧОУНБ.