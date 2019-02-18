В театре кукол Челябинска детские спектакли будут и вечерними

В Челябинском театре кукол имени Валерия Вольховского в среду, 20 февраля, состоится не совсем обычная премьера. Сказка «Три поросёнка», предназначенная для семейного просмотра, будет показана в вечернее время – в 18-00.

Хэппи-энд на лесной полянке для детей от трёх лет - это история трёх братьев-поросят, которые задумали от скуки поиграть. Вот только каждый

хотел играть в свою игру. Первый предложил сыграть в «Три толстяка»,

второй в «Три мушкетера», а третий в «Три богатыря». Не сумев

договориться, каждый из них стал играть в свою игру и строить на лесной

полянке для своих героев дом. Один построил дом из соломы, другой из

веток, третий из камня. А дальше, как известно, пришел злой волк и разрушил не только домики двух поросят, но и саму игру.

Появился волк как нельзя кстати – пока братья с ним

боролись, крепко сами подружились. А волка они прогнали и стали жить-поживать дружно и весело в надежном каменном доме, в таком же надежном, как их дружба.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, в нынешнем театральном сезоне в театре кукол активно претворяется в жизнь новая традиция: играть спектакли для детей в вечернее время. Не у каждого родителя есть возможность прийти со своим ребенком в театр в выходной день. И детям, и родителям хочется выспаться, погулять, заняться накопившимися за неделю делами.

Совместный просмотр спектакля даст родителям и детям дополнительный

повод для общения, обмена впечатлениями и что особенно важно - разговора об искусстве и конкретно - о театре.

Режиссер нового спектакля и автор инсценировки - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный артист РФ Александр Борок. Художник Екатерина Петухова. В спектакле заняты артисты: Екатерина Асанкина, Елена Блажеева, Елизавета Борок, Елена Дыргина, Арина Згурская, Василий Лаврентьев, Анатолий Пристай, Мария Серебрянская, Мария Уфимцева.

В день премьеры (20 февраля) трех поросят и волка сыграют Елена Блажеева, Арина Згурская, Мария Серебрянская и Анатолий Пристай.