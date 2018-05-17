В театре оперы и балета готовятся к премьере балета-сказки

В челябинском театре оперы и балета 26 и 27 мая состоится премьера балета-сказки «Приключения доктора Айболита» для дете й и их родителей. Главный балетмейстер театра Юрий Выскубенко рассказал и показал журналистам, как готовятся к спектаклю артисты, декораторы и художники по костюмам.

Балет-сказка «Приключения доктора Айболита» перенесет зрителей в любимые с детства произведения Корнея Чуковского: Добрый Доктор Айболит, Танечка и Ванечка, Бармалей и обитатели джунглей расскажут знакомую историю языком танца.

Музыка к этому балету была написана композитором Игорем Морозовым почти сразу после окончания Великой Отечественной войны.

«Эта музыка пронизана особой энергетикой. Она создавалась по лучшим примерам советского времени. А тогда достижения в культуре были очень достойные. Мы взяли этот материал и модернизировали его. Например, либретто я переделал почти полностью, адаптировал под динамику нашего времени», – рассказал о новом спектакле-сказке главный балетмейстер театра Юрий Выскубенко.

По словам постановщика, удержать внимание совсем юных зрителей достаточно сложно, поэтому в спектакле будет много юмора, фокусов и секретов, которые сделают его по-настоящему динамичным и увлекающим.

Добавил балетмейстер яркие краски и в танец артистов. Так, вчера, 16 мая, на репетиции можно было увидеть и неожиданные элементы из стилей буги-вуги и хип-хопа.

Пока на всех репетициях танцовщики выходят в зал в удобной для них одежде, за исключением лишь двух молодых людей, которые играют в постановке необычную лошадь с двумя головами.

По слова одного из танцоров Николая Юскина, к такому костюму еще нужно привыкать. «Да, мы хоть и танцуем с самого детства, но в роли такого мифического существа впервые», – поддержал своего напарника артист труппы челябинского театра оперы и балета Максим Распопов.

Всего в балете-сказке задействовано сорок танцоров. Сейчас в костюмерном цехе театра как раз заканчивается работа к этой постановке.. На создание одного наряда у них выходит в среднем по неделе. Важно понимать, что они шьют костюмы сразу на два состава.

«В нашей сказке пересекаются персонажи людей, зверей и птиц. Помимо основного костюма, будет очень много полумасок, чтобы видеть лица артистов», – отметил Юрий Выскубенко.

В цехе декораций журналистам показали будущий корабль и котел Бармалея.

О других декорациях пока подробно не рассказывают – они помогут в создании тех самых фокусов, которые как раз и увидят зрители балета-сказки 26 и 27 мая.

Также на протяжении всего действия на сцене будет работать видеопроекция, где зрители смогут видеть титры.