«Венгерские дни» в Челябинске

Вчера, 22 мая, в Челябинске в Концертном зале имени Прокофьева состоялось открытие Дней венгерской культуры на Урале. Фестиваль открыл пианист Дьёрдь Оравец.

Представляя музыканта челябинской публике, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч сказал: «Дьёрдь Оравец считается одним из самых крупных и значимых интерпретаторов музыки великого венгерского композитора Ференца Листа».

Дьёрдь Оравец — выпускник будапештской консерватории имени Листа, которая была основана композитором в 1875 году (до 1919 года она называлась Королевской венгерской академией музыки). Музыкант успешно гастролирует в Европе и Америке, Канаде и странах Азии. В 1993 году венгерский пианист был приглашен в Рим, чтобы представить после реставрации уникальный инструмент, изготовленный когда-то специально для Ференца Листа.

«Это оказалось тяжелым испытанием. Я рассчитывал приехать за несколько часов до концерта, но меня предупредили, что для того, чтобы привыкнуть к инструменту понадобится несколько дней, - рассказал музыкант. - Инструмент действительно непривычный: расстояние между клавишами меньше чем обычно, поэтому мне пришлось использовать немножко другую технику».

На челябинской сцене Дьёрдь Оравец играл Листа — несколько Венгерских рапсодий, «Большие этюды по Паганини» (№2, №6), фантазию-сонату «По прочтении Данте», фортепианную транскрипцию вальса из оперы Шарля Гуно «Фауст». Кроме того, на концерте прозвучала музыка венгерского композитора Золтана Кодаи.

«Мне хотелось показать, что в нашем регионе — в долине Карпат — были выдающиеся композиторы, — пояснил музыкант.— Это не только Ференц Лист, Бела Барток, которые в своей музыке часто использовали национальные венгерские мотивы, но и Золтан Кодаи. К выбору программы я отношусь очень серьезно. Никогда нельзя заранее угадать, какая публика будет в зале. Может быть, некоторые зрители заглянули на концерт из любопытства, только на несколько минут, но в зале всегда есть и специалисты. Поэтому я старался включить в программу концерта разные произведения, чтобы зрители получили удовольствие».

Дни венгерской культуры будут проходить в Челябинске до 10 июня. Сегодня состоится несколько мероприятий.

Для представителей турбизнеса Челябинской области организован бизнес-завтрак с участием генерального директора венгерского туроператора «Робинзон-турс» в Уральском регионе (представительство находится в Екатеринбурге).

В историческом музее Южного Урала сегодня открывается фотовыставка «Мосты Будапешта», которая продлится с 23 мая по 10 июня. Она рассказывает о строительстве временных и постоянных переправ через реку Дунай, о понтонном и «летающем» мостах и о том, как жители Будапешта восстанавливали взорванные в годы Второй мировой войны сложные архитектурные сооружения, имеющие огромное значения в инфраструктуре города. В экспозицию вошли не только уникальные для истории документы и чертежи, но и гравюры, картины и фотографии будапештских мостов. В столице Венгрии их восемь.

С 23 по 26 мая в кинотеатре Пушкина пройдет фестиваль венгерского кино. Зрители смогут бесплатно посмотреть венгерские художественные фильмы с субтитрами, снятые в последние годы. Среди них – мелодрамы «Гедеон Рихтер: жизнь ради жизней», «Гастрономия любви», фильм о путешествии по Австро-Венгрии «Полусвет» и боевик «Грабитель Виски».

Кроме того, в рамках Дней венгерской культуры в детской библиотеке имени Горького подведут итоги конкурса художественного чтения произведений венгерских авторов.

Дипломы победителям будет вручать генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч.

Напомним, что Дни Венгрии на Южном Урале проходят уже во второй раз. Как сказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, фестиваль венгерской культуры — это не только важный для наших стран дипломатический шаг, но и взаимообмен, взаимопроникновение двух национальных культур.