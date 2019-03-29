«Винни-Пух» привез награды в Магнитогорск

Завершился XXII Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка-2019», организатором которого выступает Горно-металлургический профсоюз России.

Впервые знаменитый конкурс проходил в г. Шелехове (Иркутская область). Участниками «Металлинки» стали 23 коллектива и солиста из 14 городов России. Для гостей была организована насыщенная культурная программа, мастер-классы по декоративному творчеству, поездка на озеро Байкал, дискотека, кинотеатр и другие развлечения.

Профсоюзную организацию группы ПАО «ММК» представляла вокальная студия «Винни-Пух» (ДКМ им. С. Орджоникидзе). Юные магнитогорцы завоевали 2-е место в конкурсе.

Гран-при конкурса остался в Шелехове у солиста образцового детского вокального ансамбля «Родничок» Руслана Головнева.

Специальный приз «Жемчужина Металлинки» отправился с Центром циркового искусства «НИКА» в Липецк. Абсолютно все участники получили дипломы и подарки.

Гала-концерт завершился торжественной передачей куклы Металлинки следующим организаторам конкурса – представителям Выксунского металлургического завода ОМК.