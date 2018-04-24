«Вольный ветер» в Миассе встретили аншлагом

С полным аншлагом прошёл VII фестиваль творческой самодеятельности АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинской области) под названием «Вольный ветер».

В этом году организаторы кардинально изменили формат мероприятия, превратив его в кинопопурри. С помощью машины времени зрители отправились в увлекательное и зрелищное путешествие по «Киноленду» — киношному миру, начиная с 50-60 годов прошлого века и заканчивая днём сегодняшним. Все концертные номера были связаны с известными отечественными и зарубежными фильмами. Ещё одним преимуществом была «живая» музыка: многие вокальные номера звучали не под «минусовку», а под живой аккомпанемент. В программе фестиваля — только работники Государственного ракетного центра.

Выступления сменяли друг друга в режиме нон-стоп. Звучали знакомые песни из кинофильмов — народные, казачьи, в стиле «поп» и «рок». Такими же яркими и разножанровыми были и танцы: от цыганских и восточных до рок-н-ролла и латино. Аккордеон, электро- и бас-гитара, синтезатор и рояль, скрипка и даже виолончель — все эти инструменты звучали в руках талантливых исполнителей каждый по-своему. Фестиваль — такой яркий и фееричный — лишний раз подтвердил: специалисты Государственного ракетного центра талантливы не только в профессии, но и в творчестве.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГРЦ, зрители увидели 20 номеров от 70 участников. Все выступающие по традиции были удостоены дипломов, подарков, памятных сувениров и цветов от Государственного ракетного центра. Впереди — следующий, восьмой, фестиваль «Вольный ветер».