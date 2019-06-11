Волонтеры отреставрируют особняк купца Рябинина

В Челябинске открылся второй фестиваль «Том Сойер Фест». Это событие, которого давно ждали челябинские волонтеры, занимающиеся сохранением исторической среды города.

Первый фестиваль прошел летом прошлого года, тогда волонтеры обновляли столетний дом по улице Российской. Сейчас они займутся реставрацией объекта культурного наследия – особняка купца Рябинина. Это, пожалуй, самый известный и красивейший деревянный особняк с резными украшениями, единственный в своем роде, сохранившийся в Заречье. Он расположен на улице Каслинской напротив Торгового центра, где и состоялась вечеринка по случаю открытия сезона.

Перед волонтерами выступил известный краевед Юрий Латышев. Он рассказал, что когда-то в Заречье было немало памятников деревянного зодчества, но практически все они были снесены в советское время. Особняку купца Рябинина – повезло. В середине 1980-х годов его восстановили и отреставрировали, придав статус объекта культурного наследия. Это был первый в городе отреставрированный старинный дом. Юрий Владимирович также пояснил, что недавно вышло дополнение в закон об объектах культурного наследия: теперь в реставрации могут участвовать не только лицензированные специалисты, но и волонтеры.

Организаторы и кураторы фестиваля Галина Зубаирова и Бэлла Югова рассказали, что проект готовился с декабря прошлого года. Они договорились с собственниками памятника культуры регионального значения «Особняк купца Рябинина». Нашли лицензированных специалистов, которые разработали проект, будут изготовлены деревянные элементы, отреставрирована дверь, окна и наличники главного фасада. Волонтеры очистят стены, покроют их защитным и колерующим средством, восстановят рустованную штукатурку цокольного этажа, посадят растения и деревья на территории двора.

Галина Зубаирова – потомственный архитектор и в силу своей профессии старается сделать город лучше и красивее. Но ей движет не только это. Она прирожденный волонтер, заточенный на добрые дела. «Если у меня, кроме основной работы, нет дела для души, которое я исполняю не ради денег, а для других людей, для города, я просто не знаю, куда себя деть, мне становится плохо»,— говорит Галина.

Команда волонтеров хочет показать жителям мегаполиса, что объединившись, можно сделать Челябинск чище, красивее, комфортнее, сохранить для потомков аутентичность городской среды. Спонсорами фестиваля выступили МТС, инженерное предприятие «Энерготехника», Галерея красок, Додо Пица, Артезианская вода, Дом.ru, X-Page и Челябинский урбанист.

Фестивальная площадка также стала местом обсуждения проблем сохранения памятников культуры в Челябинске и области. Участники фестиваля сошлись во мнении, что государственные органы могли бы прикладывать больше усилий к сохранению памятников, в том числе привлекая для этого общественность.