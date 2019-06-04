Выставка Михаила Трахтенберга в Историческом музее

В Челябинске в музейно-выставочном центре Исторического музея открылась юбилейная фотовыставка Михаила Трахтенберга «Выдержка 35». Она продолжит работу до 30 июня.

Михаил Трахтенберг сам по себе человек-праздник и неутомимый весельчак-рассказчик, к которому люди так и тянутся. При этом на снимках, которые он представил на своей юбилейной выставке, людей вообще нет. Есть только дивной красоты пейзажи, горные вершины, дикорастущие маки, таганайские сосны, зюраткульские лодки и другие неодушевленные художественные объекты.

Единственное исключение — снимок, сделанный в День Победы с парадной лестницы Исторического музея, где вокруг памятника Прокофьеву кипит толпа в ожидании праздничного салюта. Но и здесь человека нет — есть некая бурлящая, искусно подсвеченная людская масса, в которую и вливаться как-то страшновато. В этом и состоит прелесть работ Михаила Трахтенберга, которые перекликаются с пресловутой легендой о кольце царя Соломона:

«Все проходит. И это пройдет. Все суета, все мы смертны, лишь мать-земля вечна. Империи поднимутся и рухнут, города превратятся в руины, человек переберется на Марс, а вот это все останется — горы, сосны, озера и маковые поля в предгорьях Тянь-Шаня».