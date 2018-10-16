92 отсеять, одно оставить: новое имя челябинского аэропорта назовут пятого декабря

Новое имя челябинского аэропорта будет официально объявлено пятого декабря. Его выберут из 93-х вариантов, предложенных южноуральцами.

Сбор предложений Общественная палата Челябинской области, присоединившись к проекту «Великие имена России», начала десятого октября и завершила 15-го. За это время поступило около трехсот писем и было предложено 93 кандидатуры, среди которых нередко встречались имена Игорь Курчатов, Петр Сумин, Лидия Скобликова.

Популярный паблик «Наш Челябинск» также проводит опрос. На сегодняшний день проголосовали около пяти тысяч человек. С показателем в 46% лидирует имя Игоря Курчатова.

Сегодня, 16 октября, на пресс-конференции, посвященной участию челябинского аэропорта во всероссийском проекте, свое мнение высказал академик РАН Андрей Важенин. Он считает, что челябинский аэропорт должен носить имя Игоря Курчатова (отца советской атомной бомбы) – человека «со свершениями планетарного масштаба». Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Гаяз Самигулов придерживается иной точки зрения. На его взгляд, аэропорт можно оставить и с нынешним названием (Челябинск-Баландино). А если уж и переименовывать, то лучше всего дать обновленному аэропорту имя военачальника Бориса Шапошникова - уроженца Златоуста, закончившего свою карьеру в звании маршала Советского Союза. Председатель совета Урало-Сибирского дома знаний Елена Скорнякова высказалась за кандидатуру выдающегося ученого Владимира Вернадского, который является учеником Дмитрия Менделеева и учителем Игоря Курчатова.

В правительстве Челябинской области сегодня пройдет расширенное заседание Совета Общественной палаты региона с участием краеведов, историков и представителей общественности, где будут обсуждаться все поступившие предложения.

Формирование списка на базе Общественной палаты Челябинской области продлится до конца октября. Затем ВЦИОМ с помощью социологических опросов определит три имени-лидера. С седьмого по 30 ноября будет проходить голосование. Проголосовать можно будет на сайте «Великие имена России»; по телефону горячей линии, который также будет указан на сайте; в волонтерских пунктах.

Как подчеркнул генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков, новое имя обновленному аэропорту, где в настоящее время проходит масштабная реконструкция, будет очень кстати.