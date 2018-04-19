Активисты-экологи нашли источник зловонного запаха возле Краеведческого музея. В центре Челябинска обнаружен канализационный сток, попадающий в реку Миасс.

Активисты экологического движения «Экочел» выявили подозрительный сток, бегущий из трубы в реку Миасс возле Краеведческого музея. На протяжении долгого времени, гуляя по набережной, жители замечали характерный запах канализации. Во время тщательного осмотра, активисты движения «Экочел» обнаружили сток, направляющийся от Краеведческого музея в реку Миасс.

«Зимой к нам обратился житель города с жалобой на данный сток и наличия сильного запаха канализации. Мы обследовали территорию и обнаружили данную проблему. Чуть позже, весной мы снова проверили, сток продолжал бежать. Так как слив происходил в зимнее и весенние время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании канализации. Мы планируем направить информацию по данному вопросу в министерство экологии с целью проведения проверки», - Ильдар Файзуллин, руководитель общественного движения «Экочел».

Стоит отметить, что в Челябинске идет активная подготовка к саммиту ШОС и БРИКС.