Алексей Текслер: Любовь к Челябинску я впитал с молоком матери

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал на состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции, что он никогда не терял связь с Челябинском, нередко приезжал сюда в отпуск.

Все объекты, которые были ему интересны (включая ледовую арену «Трактор»), он посещал не потому, что его заставляли, а потому что всегда переживал, что происходит в городе и области.

По его словам, любовь к Челябинску не противоречит симпатии к Норильску, где он жил и работал.

«Норильск - это замечательное место, в нем живут замечательные люди. Челябинск - мой родной город, у меня здесь родственники. Когда мы поженились с супругой, первая наша поездка была именно сюда. Так что моя жена с Челябинском была знакома и раньше», - поделился Алексей Текслер.

По его словам, любовь к Челябинску он впитал с молоком матери.