Алексей Текслер оценил состояние больницы в Южноуральске, на которую жаловались жители

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 июня, посетил с рабочим визитом Южноуральский городской округ.

«Сегодня в Южноуральске я сконцентрировался на объектах, которые мне обозначили жители округа в комментариях», - сообщил в своем официальном аккаунте в Инстаграм Алексей Текслер.

Многие южноуральцы через социальные сети жаловались руководителю области на плохое состояние главного медучреждения города. И хотя посещение городской больницы не было предусмотрено программой визита, но Алексей Текслер счел необходимым лично оценить условия предоставления медпомощи горожанам.

«Поликлинике городской больницы требуется капитальный ремонт», - констатировал глава региона. В 2019 году на ремонт взрослой поликлиники из бюджета области запланировано выделить 2 миллиона рублей. Но этих средств, по словам медиков, не хватит. На модернизацию необходимо порядка 32 миллионов рублей. «Мы это решение примем», - пообещал глава региона. Будут заменены тепло и водоснабжение, фасад, кровля, внутренняя отделка.

В южноуральской больнице также ощущается нехватка диагностического оборудования для выявления злокачественных новообразований: нужен ультразвуковой сканер для обследования сердечно-сосудистой системы, переносной УЗИ-сканер, видеоколоноскоп и видеобронхоскоп. Ориентировочная стоимость аппаратуры составляет 11 миллионов рублей. «По необходимому оборудованию - жду от вас список, - сказал главе города Алексей Текслер и заверил. - Решение будет положительное». По словам главы региона, будут заменено устаревшее оборудование и приобретено в поликлинику новое диагностическое оборудование.

Кроме того, в больнице ощущается дефицит кадров: не хватает врача-уролога, инфекциониста, кардиолога, отоларинголога, участковых педиатров и терапевтов, хирурга, эндокринолога, стоматологов, неврологов.

«По кадрам вопрос понятен. Будем решать. Без первичного звена никуда не деться», - сказал Алексей Текслер.

Две недели назад в городской больнице побывал глава Южноуральска Александр Лазарев совместно с ЮТОР «Совет директоров города Южноуральска». Недавно на средства, выделенные ЮТОР «Совет директоров города Южноуральска», был приобретен комплекс суточного кардиомониторинга для диагностического отделения, сообщили в пресс-службе главы. «На данный момент уже приобретены эндоскопическое и кардиологическое оборудование, а также видеогастроскоп. Планов впереди еще очень много. Будем работать», - отмечал Александр Лазарев.