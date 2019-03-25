Алексей Текслер первым делом в Челябинске посетил сквер

Первым пунктом ознакомительной поездки по Челябинску временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера стал сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, расположенный в Курчатовском районе города.

Напомним, летом 2018 года сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала планировалось отдать местным бизнесменам под строительство очередного кафе. По этому вопросу были организованы публичные слушания. Жители рассказывали, в сквере, который они сами и озеленяли, гуляют мамы с детьми, пенсионеры и молодежь. Застройщик, получивший разрешение на аренду этого участка еще 11 лет назад, планировал построить на месте центральной клумбы двухэтажное кафе площадью 200 квадратных метров. После бурных дебатов участникам заявили, что челябинские депутаты обратятся к главе с инициативой расторгнуть договор аренды земельного участка и ввести мораторий на застройку в зеленых зонах города. Так сквер, который в советское время был очень популярным местом отдыха, удалось отстоять.

К приезду нового главы региона, судя по всему, в этом сквере готовились. Были установлены стенды, представляющие проект комплексного благоустройства территории. Жители, которые пользуются сквером, чтобы добраться из одного места в другое, подходили и интересовались, что здесь планируется делать.

Чуть позднее подъехал Алексей Текслер. Его сопровождали глава Челябинска Владимир Елистратов и глава Курчатовского района города Сергей Антипов. Сквер круглый, соединяет разные точки и жители частенько его пересекают, чтобы добраться из одного места в другое. На сегодня в сквере некоторые дорожки скрыты под лужами. Людям приходится постараться, чтобы добраться до центра сквера. «Сейчас дорожки сквера напоминают полосу препятствий», - поделился своими первыми впечатлениями от нынешнего состояния сквера врио губернатора.

Сергей Антипов презентовал Алексею Текслеру проект благоустройства сквера, разработкой которого занимался Уралниистромпроект.

Как рассказала архитектор Анастасия Баранова, проект начали разрабатывать в ноябре 2018 года по заданию администрации Курчатовского района. На его реализацию понадобится 14 миллионов 800 тысяч рублей.

Площадь сквера составляет 1,54 гектара. Планируется сохранить уже сформированную сеть тропинок (они будут из брусчатки). Останется и центральная клумба. При этом освещение цветника и прогулочных дорожек будет новым (установят 29 приборов освещения).

Будет заменено мощение, добавят новые скамейки (всего будет 38 штук). Зеленая зона сквера увеличится на 0,9 гектара. Дополнительно высадят 38 новых деревьев и 318 кустарников.

В проекте предусмотрены и игровые детские зоны. На детских площадках будет безопасное покрытие - резиновая крошка. Все детские игровые элементы полностью заменят (появятся 14 новых конструкций), а также новые тренажеры

К реализации проекта сквера планируется приступить летом 2019 года. Алексей Текслер попросил постараться закончить работы по скверу до конца сезона, который на Южном Урале заканчивается в сентябре.

Как уже сообщало агентство, на сегодня в городе площадь парков и скверов составляет чуть менее 390 гектаров. По некоторым данным Челябинску не хватает более полутора тысяч гектаров зеленых насаждений до нормы. В Курчатовском районе на одного жителя приходится чуть более 4 квадратных метров территории скверов и парков. Району требуется ещё около 270 гектаров озеленённых территорий общего пользования.