Алексей Текслер посетил в Чебаркульском районе строящийся ФОК и школу имени Героя России
Общество
Сегодня, 13:42
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству спорта региона держать на контроле вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Тимирязевский Чебаркульского района.

Руководитель региона поручил проконтролировать, чтобы данный спортивный объект был сдан в эксплуатацию своевременно - до первого сентября 2019-го года.

Строящийся ФОК Алексей Текслер осмотрел сегодня, 25-го июля, отправившись туда с областной сельскохозяйственной выставки «День поля-2019».

Спортивный объект под открытым небом в Тимирязевском займет площадь в один гектар. Он будет включать поле для мини-футбола размерами 20 на 40 метров, которое зимой станет превращаться в хоккейную коробку, беговые легкоатлетические дорожки, площадки для воркаута, баскетбола и волейбола, а также раздевалки и зрительские трибуны на 400 посадочных мест с козырьком.

Из федеральной и региональной казны на возведение ФОКа было выделено 37 миллионов рублей (25 и 13 соответственно).

Следующий социальный объект в Чебаркульском районе, попавший в поле зрения глава области, - старая школа в деревне Сарафаново имени Героя России Юрия Яковлева. Мест в ней не хватает, учительская находится в коридоре.

Проект строительства нового школьного здания уже разработан. В настоящее время проводятся торги, с победителем которых будет заключен контракт.

Автор: 
Евгения Александрова
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