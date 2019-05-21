Алексей Текслер призвал застройщиков повернуться к дольщикам лицом и достроить дома

В Челябинске обманутые дольщики, вложившие средства в компании «Гринфлайт», «Речелстрой», «Град» и «Возрождение», получат свои квартиры в течение 2019-2020-го годов. В этом участников долевого строительства (речь о 18-ти проблемных домах) сегодня, 21-го мая, заверил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона призвал застройщиков повернуться к людям лицом и наконец достроить дома.

«Сейчас эта работа не ведется, и это меня абсолютно не устраивает. Будем жестко разбираться», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он привел и положительный пример. Например, с директором компании «Гринфлайт», на объектах которой сегодня побывал врио губернатора, достигнута четкая договоренность: люди получат ключи от квартир до августа этого года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня на Южном Урале работа ведется по всем 56-ти проблемным объектам, а это около четырех с половиной тысяч дольщиков, которые годами не могут получить жилье. По 18-ти домам уже есть конкретные решения. По ряду объектов продолжаются переговоры с инвесторами.

Так, Алексей Текслер побывал на строительной площадке ЖК «Бриз». Застройщик - ООО «СтройДом» (относится к группе компаний Александра Серебрянского) возводит в Челябинске семь многоквартирных домов. Всего в жилом комплексе заключено 459 договоров долевого участия в строительстве. На сегодняшний день высокую степень готовности имеет всего один дом.

На встрече с дольщиками ЖК «Бриз» глава региона обозначил, что работы на многоэтажке №5.1 будут завершены при содействии Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО ЮУ КЖСИ. Также ведется работа с федеральными структурами и потенциальными инвесторами по завершению строительства остальных домов жилого комплекса.

Алексей Текслер сообщил также, что за счет данного Фонда осенью этого года планируется закончить возведение многоэтажного дома на улице Работниц, которую строит компания ООО «Стройинвест». Объект имеет высокую степень готовности, но в течение нескольких лет застройщик не может завершить работы.

Побывав в жилом районе «Академ Riverside», где квартиры ждут 627 участников долевого строительства, Алексей Текслер сообщил, что до конца этого лета люди получат свое жилье. Такое обязательство застройщик взял на себя после встречи с главой региона.

Как напоминают в пресс-службе областного правительства, в апреле 2019-го года здесь были сданы дома №33 и №102, куда будут переселять участников долевого строительства восьми объектов (№29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93). С теми, кто не согласился на переезд, продолжается работа.

Фото с сайта врио губернатора Челябинской области