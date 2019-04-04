Алексей Текслер: Проблема обманутых дольщиков – одна из самых острых

Врио губернатора Челябинской области сегодня, четвертого апреля, заявил, что проблема обманутых дольщиков – это «с точки зрения эмоций, пожалуй, самый важный и оперативный вопрос».

«28 проблемных домов, более тысячи обманутых дольщиков. Как так случилось, что за относительно короткий срок в Челябинской области возникли такие проблемы? Есть вопросы и к инвесторам, и к застройщикам, и к областным и городским властям. Проблема действительно острая. Почему ее своевременно не решали?» - задался вопросом Алексей Текслер.

Он также отметил, что отдельные решения по проблемам обманутых дольщиков уже есть. Какие-то дома будут достроены в ближайшее время.

По его словам, большая проблема в сфере долевого строительства - отсутствие финансирования. Единственный инструмент - выделение земельных участок в счет компенсации другим компаниям-застройщикам. Однако, подчеркнул Алексей Текслер, механизм несовершенен, к тому же всем земельных участков не хватит. Так что только за счет выделения земли проблему решить не удастся.

Он рассказал, что поднимал вопрос с дольщиками на федеральном уровне, обсуждал в правительстве. Алексей Текслер договорился с компанией Дом.рф, что будет организована встреча. Врио губернатора рассчитывает, что будет оказана помощь по этой линии.

«Вопрос дольщиков крайне сложный. Он находится у меня в фокусе. Наша задачи, задача власти – решать эти проблемы через взаимодействие с инвесторами и застройщиками. Строителям и инвесторам, которые работают в регионе, я посылаю сигнал: «Коллеги, нужно собраться и порешать!» Только на власть кивать – это тоже не дело. Всем этот сигнал даю. Не только власть, но и бизнес является ответственным за то, что происходит с дольщиками. Люди во власти эмоций, им негде жить, они вложили в долевое строительство последние деньги. Им нужно помогать!», - заявил Текслер.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вчера и сегодня, третьего и четвертого апреля, обманутые дольщики «Речелстроя» и «Серебряного ключа» пришли в областное правительство, чтобы напрямую обратиться к региональной власти с просьбой о помощи.