Алексей Текслер прогулялся в туфлях по грязным лужам запущенного сквера Челябинска и сделал заявление

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал ввести запрет на все точечные застройки в Челябинске.

Новый глава региона побывал сегодня в сквере на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. На сегодня сквер находится в запущенном состоянии. Врио губернатора приехал на место отдыха в Курчатовском районе в туфлях, видимо в надежде, что весь снег уже убран и уж по дорожкам сквера можно будет спокойно пройтись.

Но не тут-то было. Огромные лужи, оставшиеся после таяния неубранного вовремя снега, и кучи мусора произвели неприглядное впечатление. Да еще и жители, которые оказались неподалеку и пришли пообщаться с Алексеем Текслером, добавили мрачных красок в картину дня.

Жители пожаловались на разбитые дороги, междворовые проезды и дворы, на грязь и на ларьки, которые местные власти не торопятся убирать, несмотря на вынесенные предписания. Также рассказали, что вместо этого, некогда зеленого, сквера планировалось построить пункты питания.

Алексей Текслер потребовал от главы Курчатовского района Сергея Антипова, чтобы на месте сквера не было никакой застройки.

Врио губернатора заверил, что запретит точечные застройки зелёных мест в Челябинске. «Если городские власти попытаются провести этот вопрос через общественные слушания, то у них ничего не получится», - заверил врио губернатора.