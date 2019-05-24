Алексей Текслер: С последним звонком, дорогие выпускники, педагоги, родители!

В день, когда образовательные учреждения Российской Федерации заканчивают очередной учебный год, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер обратился к выпускникам, педагогам и родителям региона с поздравительной речью.

«В этот весенний день по всей стране звучит последний школьный звонок - символ того, что завершается целая эпоха, наполненная уроками и переменами, веселыми друзьями и мудрыми преподавателями. Но одновременно этот звонок открывает совершенно новую, взрослую страницу жизни. Горизонт возможностей широк - нужно лишь приложить усилия, максимально раскрыть свои способности и найти свое призвание. В Челябинской области ежегодно сдают экзамены свыше 50-ти тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. В этот день мы все говорим «спасибо» учителям и родителям за заботу и напутствуем тех, чей путь еще только начинается. Желаю всем здоровья, успехов и большой жизненной удачи!» - сказал Алексей Текслер.