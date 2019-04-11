Алексей Текслер: Статистика аварийности на дорогах в Челябинской области не поддается никакой оценке

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 апреля, на совещании с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти выразил крайнее недовольство статистикой ДТП с погибшими и пострадавшими на трассах региона.

В частности, главу региона возмутило происходящее в Челябинске – рост смертности в южноуральской столице произошел на сорок процентов. Алексей Текслер попросил прокомментировать ситуацию челябинского главу Владимира Елистратова. Тот ответил, что получил эти удручающие цифры еще месяц назад, и заверил, что в настоящее время в областном центре разработаны (и воплощаются в жизнь) необходимые меры для снижения аварийности и числа жертв дорожно-транспортных происшествий. В частности, Елистратов обратил внимание Текслера на ямочный ремонт особо аварийных участков.

По словам и.о. заместителя главы региона - министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова, в 2018 году при сокращении общего числа дорожно-транспортных происшествий в Челябинской области на 7,7 процента, количество ДТП с погибшими увеличилось почти на 11 процентов.

Олег Климов сообщил, что 97 человек в прошлом году погибли в авариях на федеральных трассах, в том числе 47 - на трассе М-5 «Урал», в условиях горного рельефа.

Рост числа погибших в ДТП произошел в 24-х муниципальных образованиях Южного Урала, в том числе в Варненском, Кизильском районах, Карабаше, Озерске, Усть-Катаве. Климов отметил также, что в три раза увеличилось число погибших по вине пассажирского транспорта.

«Займитесь этими вопросами. Посмотрите, на каких участках происходят аварии, проанализируйте. Скорее всего, там есть проблемы с дорожными знаками, освещением, пешеходными переходами. Возьмите ситуацию на свой контроль», - дал Текслер поручение Климову.