Алексей Текслер впервые ответит на вопросы журналистов

Первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая начинается сегодня, четвертого апреля, в 11 часов, собрала большое количество федеральных, региональных и районных СМИ. В зале собрались журналисты из Челябинской области, Екатеринбурга, Башкортостана.

Как передает с места событий корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», Александр Лебедев, который также хочет баллотироваться в губернаторы, а сейчас позиционирует себя как журналист, сел в первый ряд и выразил обеспокоенность тем, что все вопросы уже заранее подготовлены и не всем дадут слово.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов заверил, что дать слово постараются всем желающим. Сколько продлится пресс-конференция, не ясно - все зависит от активности журналистов.

Как и на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, представители СМИ стали приходить с плакатами, чтобы привлечь к себе внимание. Так журналисты из Озерска подготовили плакат: "Жители ЗАТО просят о помощи".

Первым дадут слово федералам. Часть вопросов уже, конечно, известна.