АлексейТекслер предложил властям Челябинска кадровые решения и независимый контроль

Вчера, 24 мая, объезжая дорожные объекты Челябинска, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу по содержанию улично-дорожной сети и предложил властям города принять кадровые решения. Своей должности может лишиться руководитель управления дорожного хозяйства администрации города Александр Шабалин.

Из-за затянувшихся конкурсных процедур по выбору подрядчика май для дорожных работ уже потерян, причину этого глава региона увидел в плохом взаимодействии городских чиновников с антимонопольным ведомством.

«Меня не устраивает, как сегодня организована работа в городе. Приведу пример: у нас сегодня отконтрактованы все объемы по «Безопасным и качественным дорогам», все, за исключением Челябинска. В городе идет пинг-понг с УФАС, при этом антимонопольная служба предлагает нормальные меры по улучшению качества используемых материалов, но муниципалитет почему-то решение откладывает. Это влияет на сроки работ. Работы начнутся в июне–июле, и это неприемлемо. Надо было начинать в мае».

По словам главы региона, на этом участке работы нужны новые люди, которые смогут организовать работу по-новому.

Кроме того, Алексей Текслер предложил ввести независимый контроль за строительством и дальнейшей эксплуатацией новых автомобильных дорог.

Принимать работы у дорожников можно было бы публично – с участием общественности, журналистов, считает глава региона.