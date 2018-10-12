Анонсы событий и мероприятий на 13-15 октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13-15 октября.
13 октября, суббота
В 9 часов 30 минут состоится сбор журналистов для освещения уникальной акции, организованной минздравом, областным центром профилактики и городской клинической
поликлиникой № 8. Врачи поликлиники № 8 проведут комплексное скрининговое обследование непрофессиональных спортсменов и напомнят всем, кто занимается физическими нагрузками на любительском уровне, о необходимости следить за здоровьем. Акция преследует, в первую очередь, просветительские цели и недопущение трагических случаев.
В 13 часов волонтеры подведут итоги работы на Российско-киргизской конференции, Российско-китайской бизнес-встрече и Петербургском международном экономическом форуме. Активисты получат благодарственные письма от представителей оргкомитетов и расскажут начинающим добровольцам о конгрессно-деловых мероприятиях, а также роли волонтерского корпуса на таких встречах (Челябинск, пр. Ленина, 78 В, ЮУрГУ, корпус «Сигма»).
15 октября, понедельник
В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов состоится онлайн-трансляция «Дни Японии в Челябинске. Вкусный интерес» (пресс-центре ОТВ).
В 13 часов состоится Круглый стол по обсуждению вопросов по реализации Национального плана развития конкуренции в РФ с участием министерств, ведомств и органов местного самоуправления Челябинской области. Это мероприятие даст старт V Недели конкуренции (ул. Российская, 110, 1 корпус, 2 этаж, МФЦ «Территория бизнеса»).
В 14 часов состоится брифинг руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой на открытии V Недели конкуренции в Челябинской области (ул. Российская, 110, 1 корпус, 2 этаж, МФЦ «Территория бизнеса»).
ДЛЯ СПРАВКИ
13 октября – Всемирный день мигрирующих птиц.
13 октября – День астрономии.
13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.
13 октября – в 1976 году в Челябинске родился миллионный житель.
13 октября – Покровская родительская суббота.
13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского.
13 октября 1884 года утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
14 октября - Международный день стандартизации.
14 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.
14 октября – День работников заповедного дела.
14 октября – в 1900 году вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».
14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.
15 октября - Всемирный день мытья рук.
15 октября - День работников дорожного хозяйства.
15 октября - День работников пищевой промышленности.
15 октября - Международный день сельских женщин.
15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.
15 октября - Международный день белой трости.
15 октября - отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста.