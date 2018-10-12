Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13-15 октября.

13 октября, суббота

В 9 часов 30 минут состоится сбор журналистов для освещения уникальной акции, организованной минздравом, областным центром профилактики и городской клинической

поликлиникой № 8. Врачи поликлиники № 8 проведут комплексное скрининговое обследование непрофессиональных спортсменов и напомнят всем, кто занимается физическими нагрузками на любительском уровне, о необходимости следить за здоровьем. Акция преследует, в первую очередь, просветительские цели и недопущение трагических случаев.

В 13 часов волонтеры подведут итоги работы на Российско-киргизской конференции, Российско-китайской бизнес-встрече и Петербургском международном экономическом форуме. Активисты получат благодарственные письма от представителей оргкомитетов и расскажут начинающим добровольцам о конгрессно-деловых мероприятиях, а также роли волонтерского корпуса на таких встречах (Челябинск, пр. Ленина, 78 В, ЮУрГУ, корпус «Сигма»).

15 октября, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов состоится онлайн-трансляция «Дни Японии в Челябинске. Вкусный интерес» (пресс-центре ОТВ).

В 13 часов состоится Круглый стол по обсуждению вопросов по реализации Национального плана развития конкуренции в РФ с участием министерств, ведомств и органов местного самоуправления Челябинской области. Это мероприятие даст старт V Недели конкуренции (ул. Российская, 110, 1 корпус, 2 этаж, МФЦ «Территория бизнеса»).

В 14 часов состоится брифинг руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой на открытии V Недели конкуренции в Челябинской области (ул. Российская, 110, 1 корпус, 2 этаж, МФЦ «Территория бизнеса»).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября – Всемирный день мигрирующих птиц.

13 октября – День астрономии.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

13 октября – в 1976 году в Челябинске родился миллионный житель.

13 октября – Покровская родительская суббота.

13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского.

13 октября 1884 года утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

14 октября - Международный день стандартизации.

14 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

14 октября – День работников заповедного дела.

14 октября – в 1900 году вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».

14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - День работников дорожного хозяйства.

15 октября - День работников пищевой промышленности.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста.