Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 мая.

В 9 часов начнется работа выставок и выступления творческих коллективов в рамках Семнадцатого Славянского собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, д.36а, первый корпус, зал им. М. Д. Смирнова).

В 9 часов 40 минут в рамках акции Всероссийский день посадки леса на территории Городского бора пройдет посадка молодых деревьев. На площади 0,3 гектара будет высажено 1980 сеянцев сосны (сбор у памятника академику Курчатову И.В. в 9.30).

В 9 часов 40 минут состоится пресс-подход к главному специалисту по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения РФ Диане Невзоровой (Москва) и и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину (Челябинск, пр. Ленина, 26а, отель «Видгоф», конференц-зал).

В 10 часов состоится областное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти в резиденции Губернатора Челябинской области (Цвиллинга,27).

В 10 часов состоится открытие крупной межрегиональной научно-практической конференции «Современная паллиативная медицинская помощь». Участие принимают: и.о. министра Сергей Приколотин, главный специалист по паллиативной медпомощи минздрава РФ Диана Невзорова (Москва), главный онколог минздрава Челябинской области Андрей Важенин (Челябинск, пр. Ленина, 26а, отель «Видгоф», конференц-зал).

В 10 часов состоится торжественное открытие и пленарное заседание Семнадцатого Славянского собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, д.36а, первый корпус, зал им. М. Д. Смирнова).

В 10 часов состоится торжественное открытие первого областного конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог-2019» (Челябинск, ул. Худякова, д. 20, Областной центр диагностики и консультирования).

В 12 часов состоится пресс-конференция: «Экспорт сельхозпродукции Южного Урала в КНР». Челябинская область планирует увеличить поставку продовольственных товаров в КНР. Свои экспортные возможности регион представил на IV Международной выставки «Шелковый путь» в городе Сиань (КНР), где прошел круглый стол, посвященный перспективам российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 12 часов намечен сбор СМИ для съемок в паллиативном отделении ЧОКЦО и ЯМ. В программе: передача книг библиотеке паллиативного отделения и средств индивидуальной гигиены для пациентов, общение со специалистами и пациентами (ул. Блюхера, 42, главный корпус).

В 13 часов сбор команды Челябинской области WorldSkills и встреча ее участников с исполняющим обязанности министра образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым (Челябинск, ул. Горького, д. 38 ДУМ "Смена").

В 13 часов 15 минут состоится презентация газомоторных автобусов большой и средней вместимости, прибывших на тест-драйв в Челябинск. Принимают участие директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, общественник Николай Ольховский (разворотное кольцо у ТК «Синегорье», ЖД Вокзал).

В 14 часов состоится торжественная церемония закрытия финала всероссийской олимпиады профмастерства по направлению «Техника и технологии строительства» (ул. Горького, 38, ДУМ «Смена»).

В 14 часов состоится открытие художественной выставки «Освещенные солнцем». Авторами работ являются художники-графики Любовь и Дарья Серовы(проспект Ленина, 60, публичная библиотека).

В 15 часов состоится круглый стол «О проблемах реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Эксперты обсудят ряд вопросов: об организации выгула собак, разработке правил содержания животных, внедрении программы ОСВВ «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», о формировании системы муниципальных приютов для животных и другие (ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области, 3 этаж, конференц-зал).

В 15 часов состоится круглый стол на тему «Проблемы обращения с коммунальными отходами. Пути решения» по итогам форума «Чистая страна», который проходил в Челябинске 19 апреля. В дискуссии примут участие представители регоператора, эксперты по вопросам экологии, депутаты, представители общественных организаций (ул. Свободы 155/1, 3 этаж, зал заседаний ученого совета в Уральском социально-экономическом институте).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 мая - Международный день мирного сосуществования.

16 мая - День биографов.

16 мая - Международный день света.

16 мая в православном календаре - День памяти преподобного Феодосия Печерского.

16 мая в народном календаре - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи.