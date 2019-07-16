Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 июля.

В 10 часов уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетит пенсионерку в поселке Новосинеглазовский, которой помогли поставить окна в квартире (поселок Новосинеглазовский, ул. Советская, д. 17, кв. 7).

С 10 до 14 часов состоится обучающий семинар - совещание с организаторами выборов в Челябинской области (Челябинск, Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания).

В 10 часов 30 минут начнется открытая тренировка «Трактора» для средств массовой информации. По окончании тренировки журналисты смогут задать свои вопросы игрокам и главному тренеру «черно-белых» Петерису Скудре.

В 13 часов в рамках рабочего визита в Челябинскую область члена Совета Общественной палаты РФ Максима Григорьева состоится встреча с членами межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю региональной Общественной палаты. Также пройдет мастер-класс с членами участковых избирательных комиссий и общественными наблюдателями (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал правительства Челябинской области).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.

17 июля - Всемирный день международного уголовного правосудия.

17 июля - День этнографа в России.

17 июля - Всемирный день эмоджи (эмодзи). Праздник посвящен пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

17 июля в православном календаре - День памяти преподобного Андрея Рублева.

17 июля в народном календаре – Андрей Налива.

17 июля 1579 года в Казани была явлена икона Пресвятой Богородицы, ставшая на Руси одной из самых почитаемых. Хотя по правилам Русской православной церкви датой явления иконы принято считать 21 июля по новому стилю.

17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

17 июля 1998 года 1998 состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году.