Присылайте свои новости

Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
Общество
Сегодня, 17:28
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 июля.

Состоится визит президента Владимира Путина в Магнитогорск.

В 11 часов будет дан старт производству специальных железнодорожных кранов на ООО «Челябкрансервис». Это уникальная разработка челябинского завода, которая удовлетворит нужды отечественного потребителя и будет поставляться на экспорт (пос. Новосинеглазово, ул. Станционная,1А).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная II Международному кинофестивалю «Предчувствие», который пройдет с 5 по 12 сентября на четырех площадках Челябинска (ул. Орджоникидзе, 54Б, пресс-центр ГТРК «Южный Урал»).

В 16 часов завод «Трубодеталь» в честь Дня металлурга и своего юбилея (предприятие отмечает 70-летие под слоганом «Искусство в деталях») устраивает Фестиваль искусств (пос. Смолино, ул. Чапаева, 144, отель SmolinoPark).

В 16 часов новый гарантирующий поставщик (ГП) электрической энергии в Челябинской области, компания «Уралэнергосбыт», проводит информационную встречу с населением (Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А, офис компании «Уралэнергосбыт»).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем.

19 июля в народном календаре – Сысоев день.

19 июля в 1903 году победой трубочиста Мориса Гарена завершилась первая велогонка Тур де Франс, организованная по инициативе журналиста Анри Дегранжа.

19 июля – в 1900 году открылось Парижское метро.

Автор: 
Любовь Юрина
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