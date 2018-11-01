Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2 ноября.

В 10 часов 30 минут состоится круглый стол «Вопросы организации и деятельности городских округов с внутригородским делением», в котором примут участие депутаты Госдумы РФ (Челябинск, пл. Революции, 2, конференц-зал, 5 этаж).

В 11 часов в Челябинске установят памятник собаке, которая два года ждала на остановке своего погибшего хозяина. В церемонии открытия примут участие представители городской и районной администраций, скульптор Алла Давидович, руководитель литейной мастерской Иван Дубровин, а также жители Челябинска, зоозащитники, волонтеры приютов для бездомных животных (пешеходная часть ул. Кирова, напротив Главпочтампта).

В 12 часов состоится Большой этнографический диктант. Южноуральцы смогут оценить свой уровень этнографической грамотности и знания о народах России (пр. Ленина, 60).

В 13 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин посетит VII съезд народов Южного Урала. В этом году съезд проводится под девизом «Южный Урал – перекресток цивилизаций». Основной темой мероприятия станет опыт добрососедского проживания на Южном Урале более 160 национальностей (ул. Цвиллинга, 27).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

2 ноября в народном календаре Артемьев день. В этот день отмечается память Артемия Антиохийского - христианского святого, жившего в 4 веке.

2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

2 ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II.

2 ноября 1938 года первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.