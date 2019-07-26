Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
Общество
Сегодня, 16:32
Автор: 
Мария Белова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля.

27 июля, суббота.

В 10 часов состоится Третий ежегодный фестиваль гуманного отношения к животным (главная сцена у пруда и прилегающая территория в парке культуры и отдыха имени Гагарина).

В 11 часов врио ректора ЧелГУ Сергей Таскаев проведёт первую встречу с абитуриентами в актовом зале театрального корпуса университета. Он расскажет о вузе, студенческой жизни, образовательных программах и возможностях самореализации студентов (ул. Братьев Кашириных, 129, вход и парковка со стороны проезжей части).

28 июля, воскресенье.

В 9 часов в строящемся кафедральном соборе Рождества Христова пройдет литургия, а сразу после нее – молебен на освящение новых колоколов. Торжественные службы возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий (возле ледовой арены «Трактор»).

В 17 часов футбольный клуб «Челябинск» проведет домашний матч в рамках Кубка страны. Соперник – ФК "Тюмень" (стадион «Локомотив»).

29 июля, понедельник.

В 12 часов в ЧелГУ состоится лекторий под открытым небом «Зелёный понедельник». На лекции «Персонализированная медицина» гостям события расскажут о перспективном направлении развития медицины (Челябинск, улица Братьев Кашириных, 129, территория первого корпуса ЧелГУ).

Запланирован визит главы Челябинской области Алексея Текслера на ПАО «ЧМК».

 

ДЛЯ СПРАВКИ

27 июля – День преподобного Стефана Махрищского.

27 июля – День города Обнинск.

27 июля – День работников торговли в России.

28 июля – День Крещения Руси.

28 июля – День великого князя Владимира, во святом крещении Василия.

28 июля – День PR-специалиста (PR-менеджера).

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля – День Военно-морского Флота (День ВМФ, День Нептуна).

28 июля – День города Северодвинск.

28 июля – День города Тюмень.

28 июля – День города Феодосия.

29 июля – Международный день тигра.

Именины 27 июля отмечают Степан, Петр, Иван, Ираклий, Федор, Николай, Константин.

Именины 28 июля – Петр, Владимир, Василий.

Именины 29 июля отмечают Иван, Федор, Павел, Алевтина, Валентина, Юлия, Петр, Яков.

Автор: 
Мария Белова
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