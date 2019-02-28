Арендаторы задолжали казне за сельхозтехнику 160 миллионов рублей

Сельскохозяйственные предприятия Челябинской области задолжали бюджету региона 130 миллионов рублей за пользование государственным имуществом.

Как сообщает министерство имущества и природных ресурсов области, 13 сельскохозяйственных предприятий не заплатили в бюджет 160 миллионов рублей за технику, переданную им в аренду с 2002 по 2012 годы. Более половины долга приходится на предприятия-банкроты.

На заседание рабочей группы по контролю за поступлением в областной бюджет арендной платы за пользование государственным имуществом были приглашены 7 арендаторов-должников.

Со всеми ними проведена претензионная работа. Три предприятия производят оплату в рамках заключенных с министерством мировых соглашений.

В прошлом году в результате работы с должниками общий объем долга бюджетом сократился на 30 миллионов.