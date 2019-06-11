Архитектурный «изыск» в центре Челябинска

В Челябинске на пересечении улиц Карла Маркса и Российской возник новый, можно сказать, «арт-объект» - трансформаторная будка. Будка установлена напротив новостройки - центра «Palazzo Stile Decoro». Она находится посередине улицы, и пешеходы вынуждены ее обходить. Широкая пешеходная дорожка превратилась в узкий проход. Спорный вопрос, насколько неказистое сооружение вписывается в архитектурный стиль улицы. Но оно определенно не делает ее удобнее для жителей и пешеходов.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» попытался узнать, кем было согласовано это сооружение и обратился в отдел архитектурно-планировочного регулирования Центрального района. К сожалению, напрямую по телефону мы не смогли получить комментарий. На момент публикации в отдел был отправлен официальный запрос. Не ответил на звонок и главный архитектор города Николай Ющенко.

По мнению руководителя Союза проектировщиков Южного Урала Сергея Якобюка, дело в данном случае не в ТП (трансформаторная подстанция), а в том, что по большому счету в городе отсутствует градостроительная политика, не работает градостроительный совет. Кстати, в городе есть еще один такой же пример нелепой привязки ТП – в скверике на пересечении улиц Тимирязева – Елькина, напротив здания, где располагается «Челябстройзаказчик». А мы еще говорим о необходимости преобразить город к саммитам ШОС и БРИКС. Несомненно, такие будки город украсят. Ау, архитекторы, вы в Челябинске есть?