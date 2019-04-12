Билайн предлагает 1 Гб скоростного трафика в роуминге всего за 99 рублей

Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет популярную среди путешественников услугу «Безлимитный интернет в роуминге» в обновленном дизайне и предлагает 1 Гб скоростного интернета по суперцене – 99 рублей.

Теперь клиенты Билайн смогут почувствовать себя в роуминге как дома, не ограничивая себя в потреблении мобильного интернета. В новом усовершенствованном дизайне услуги «Безлимитный интернет в роуминге» первые 100 Мб интернет-трафика в день предоставляются на неограниченной скорости, а после их исчерпания автоматически предоставляется дополнительный пакет 1 Гб на максимальной скорости за 99 рублей.

Все расходы на интернет для клиентов Билайн прозрачны и предсказуемы. Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного интернета. Если первые 100 Мб трафика не израсходованы, то дополнительный пакет не активируется и плата за него не списывается.

До обновления услуги 1 Гб мобильного интернета за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги «Продли скорости» и стоил 1500 рублей.

Обновленная услуга «Безлимитный интернет в роуминге» доступна для подключения с 18 апреля в более чем 100 странах мира. Подключить услугу можно заранее в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или же уже сразу по прибытию с помощью специальной команды *110*20171#. Клиент также может отключить дополнительный пакет в случае необходимости, тогда скорость мобильного интернета составит 128 Кбит\с после исчерпания первых 100 Мб, что достаточно для комфортного просмотра почты, социальных сетей и мессенджеров.

Пока дополнительный пакет скоростного трафика доступен клиентам тарифов предоплатной системы.

Подробная информация об услуге будет доступна на www.beeline.ru 18 апреля.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.