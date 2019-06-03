Более 3 тысяч обследований прошли челябинцы в центре города

Свыше 700 жителей Челябинска прошли 3 тысячи 130 обследований в центре города, на площади Революции, в рамках работы интерактивного проекта «Территория здоровья».

Напомним, на протяжении трех выходных жители области могли посетить специальные мобильные комплексы, где всем желающим предлагалось проверить свое здоровье и получить рекомендации специалистов. По задумке организаторов каждый выходной был посвящен определенной дате, а завершающими тематиками стали День защиты детей и День без табака.

«Территория здоровья» в подобном формате организуется уже третий год. Это уникальный проект, когда врачи выходят на открытую площадку, чтобы напомнить о регулярной и своевременной необходимости заботы о себе. Мы очень надеемся, что все наши посетители, получив советы специалистов, найдут время, чтобы обратиться в свои поликлиники», – отметила главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Гостям проекта предлагался большой выбор обследований, но наиболее популярными стали: экспресс-тестирование на ВИЧ – 791 человек, определение уровня сахара и холестерина в крови – 468 посетителей, флюорографию сделали 479 человек (4 патологии), а рекомендации терапевта получили 400 гостей.

«Диспансеризация и профилактические осмотры – это всегда возможность определить заболевания на ранних стадиях, а значит, получить шанс на успешное лечение. В этом году на «Территории здоровья» у 80 посетительниц, сделавших маммографию, было выявлено 17 патологии и одно подозрение на злокачественное новообразование. Я еще раз хочу напомнить жителям региона, что не нужно ждать симптомов, не нужно ждать акций, проходить обследования необходимо каждый год», – рассказал Дмитрий Прокопьев, главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации города Челябинска.

Мероприятие проводилось при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области, управления здравоохранения администрации Челябинска и общественного движения «Волонтеры-медики».

Фото пресс-службы минздрава области