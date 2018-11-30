Борис Дубровский посетил Миасс, пообщался с детьми и оценил возрождение «Урала»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 30 ноября, посетил с рабочим визитом Миасский городской округ. Глава региона побывал на градообразующем предприятии – автозаводе «Урал», посетил школу искусств и вне запланированной программы пообщался с юными спортсменами.

Проходя мимо спортивной школы, губернатор увидел выглядывающих из окна юных спортсменов, которые решили поближе рассмотреть руководителя области.

«Привет, чемпионы!», - поздоровался с ребятами губернатор и поинтересовался. - А что не в школе, во вторую смену учитесь?». «Да», - дружно ответили мальчишки. «Когда соревнования?», - спросил у спортсменов Борис Дубровский. «В декабре», - ответили юные самбисты. Глава региона пожелал им удачи и отправился дальше по своим делам.

С юными миассцами губернатор пообщался и в школе искусств, куда пришел оценить состояние учреждения дополнительного образования. Губернатор рассказали, что школа искусств, открытая лишь частично в 2004 году, не может вместить всех желающих и сегодня в ней занимаются только 500 ребят. Директор посетовала, что не хватает ресурсов на завершение строительных работ. Нет помещения для занятия оркестром, нет хорового класса и концертного зала, перегружены кабинеты по ИЗО и декоративно-прикладному творчеству.

Борис Дубровский пообещал, что за год здание капитально отремонтирует. А пока глава города Григорий Тонких по поручению губернатора подберет помещения для занятий творчеством всех желающих детей.

Пообщавшись с детьми, губернатор отправился на встречу с руководством «УралАЗ», осмотрел технику, которую сегодня производят на автозаводе. Борису Дубровскому продемонстрировали в том числе, технику, работающую на альтернативном топливе.

На машиностроительном предприятии идет сейчас процесс возрождения. «Миасский автозавод будет не просто одним из производственных цехов группы, а полнофункциональным бизнесом», – подчеркнул Борис Дубровский. Это даст дополнительно от 200 до 300 новых рабочих мест.

В рабочей поездке по Миассу губернатора сопровождал глава городского округа Григорий Тонких. А в это время на очередной сессии Собрания депутатов решался вопрос о заработной плате и надбавках для недавно избранного мэра. Эти вопросы всегда обсуждают работодатели – в этом случае это депутаты – после назначения нового главы.

Некоторым парламентариям по ряду (понятных им) причин не захотелось, чтобы сегодня принималось данное решение. После ухода с заседания ряда депутатов, при отсутствии кворума вопрос пришлось отложить до следующей сессии.