Новости Челябинска и
Челябинской области
09:51
Автор:
Ольга Мельчакова
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Борис Дубровский предложил разрешение конфликта голодающим «Конаса»

Тренерам спортивной школы «Конас» в Челябинске, которые уже больше недели голодают в знак протеста против увольнения директора Олега Строгонова, поступило предложение по разрешению конфликта от губернатора Бориса Дубровского.

Глава региона предложил назначить директором спортшколы нынешнего заместителя Юлию Чернякову, а Олега Строгонова сделать ее замом. Об этом на своей странице в Фейсбуке глава представительства Федерации карате России в Челябинской области Петр Васильев.

«Такое предложение действительно поступило. Мы сейчас его обдумываем, но голодовка еще не прекращена, - пояснила агентству Юлия Черникова.

Как уже сообщало агентство, голодовка в «Конасе» началась 4 апреля. Тренерский состав выступает против намерений управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска уволить директора и основателя спортшколы Олега Строгонова и выступает за отставку начальника управления Евгения Иванова. Первый заместитель главы города Наталья Котова предложила назначить исполняющей обязанности директора спортшколы назначают Юлию Черникову, а в последующем будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя.

Автор:
Ольга Мельчакова
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Теги: 
Конас
Голодовка
губернатор Борис Дубровский
Олег Строганов