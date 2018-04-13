Борис Дубровский предложил разрешение конфликта голодающим «Конаса»

Глава региона предложил назначить директором спортшколы нынешнего заместителя Юлию Чернякову, а Олега Строгонова сделать ее замом. Об этом на своей странице в Фейсбуке глава представительства Федерации карате России в Челябинской области Петр Васильев.

«Такое предложение действительно поступило. Мы сейчас его обдумываем, но голодовка еще не прекращена, - пояснила агентству Юлия Черникова.

Как уже сообщало агентство, голодовка в «Конасе» началась 4 апреля. Тренерский состав выступает против намерений управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска уволить директора и основателя спортшколы Олега Строгонова и выступает за отставку начальника управления Евгения Иванова. Первый заместитель главы города Наталья Котова предложила назначить исполняющей обязанности директора спортшколы назначают Юлию Черникову, а в последующем будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя.