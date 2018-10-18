Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по обманутым дольщикам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по выполнению обязательств перед дольщиками, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов на территории региона.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства области.

Из «дорожной карты» исключены пять объектов: три дома компании ООО «Гринфлайт» и по одному дому – ООО «Речелстрой» и «ЧелСИ».

«Гринфлайт» сдал дома № 9, 30 и 100. Как уточнили в минстрое, собрание участников долевого строительства уже проведено (обязательная процедура, когда застройщик находится в стадии наблюдения). На нем принято решение о передачи квартир собственникам. В общей сложности жилье в этих домах получит 541 семья.

ООО «Речелстрой» ввел в эксплуатацию дом 3.23 в микрорайоне Чурилово Lake City. В нем насчитывается 236 дольщиков.

Всего в пяти домах, которые были сданы в сентябре 2018 года, долгожданные квартиры получат более 800 человек. «Это результат большой совместной работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и, конечно, самих дольщиков, - подчеркнул Борис Дубровский. - Но на этом нельзя останавливаться». Необходимо будет не только восстановить в правах всех пострадавших граждан, но и не допустить пополнения «дорожной карты» новыми объектами, подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало агентство, на сегодня в регионе проблема обманутых дольщиков стоит достаточно остро. На нее в прошлом году обратил внимание и президент Владимир Путин, который лично позвонил одной из представительниц обманутых дольщиков компании «Речелстрой». Губернатор после звонка встретился с двумя активистками. Региональные власти, исполняя поручение главы государства, жестко контролируют процесс достройки проблемных домов.

Губернатор Борис Дубровский в августе 2017 года утвердил «дорожную карту» по выполнению обязательств перед обманутыми дольщиками Челябинской области. Изначально в нее были включены 29 проблемных домов компаний: ООО «Уральская строительная компания», ООО «Аркона», ООО «Гринфлайт», ООО «Град», ООО «Жилищная инвестиционная корпорация». Долгострои расположены в Челябинске и Миассе. Кроме того, был составлен план-график по защите прав дольщиков, пострадавших от так называемых двойных продаж квартир в уже сданных домах, – в многоэтажках по улице Островского и Цвиллинга в Челябинске.

В октябре документ пополнился 11 строящимися многоквартирными домами проблемной компании ООО «Речелстрой». В течение 2018 года часть домов было

На сегодня в «дорожную карту» внесен 31 проблемный дом. Нарушены права около трех тысяч дольщиков, из них 1487 входят в федеральный реестр. К концу 2018 года «дорожную карту» ждет самая глобальная корректировка: из нее должны исключить еще 14 проблемных домов. В правах будут восстановлены еще порядка 800 человек из федерального реестра.

В «дорожной карте» прописан каждый этап по всем кампаниям. Так, ООО «Гринфлайт» обещает завершить строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Академ Риверсайд» и передаст квартиры дольщикам до 31 декабря 2018 года.

«Необходимо четко придерживаться плана-графика, для того чтобы защитить законные права дольщиков и выполнить все обязательства перед ними», - давал поручение губернатор.