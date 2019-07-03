Бывший первый замминистра минстроя Челябинской области возглавил район в Магнитогорске

Бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Владимир Ушаков возглавит один из районов Магнитогорска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Магнитогорска, Владимир Ушаков назначен на должность главы администрации Орджоникидзевского района. К своим новым обязанностям он приступит с сегодняшнего дня, 3 июля.

В мэрии напомнили, что Ушаков уже работал в администрации Магнитогорска - с 2006 года по 2014 год занимал пост замглавы по финансам и экономике.

Ранее пост главы Орджоникидзевского района занимал Петр Гесс. В мае он ушел на пенсию.

Напомним, магнитогорец Владимир Ушаков считался ставленником предыдущего губернатора Бориса Дубровского. Он пришел на работу в министерство строительства и инфраструктуры региона первого декабря 2017 года. Сначала был исполняющим обязанности первого заместителя министра, а в январе 2018 года избавился от приставки и.о. В апреле 2019 года Ушаков по собственному желанию покинул пост первого замминистра.

С завтрашнего дня, 4 июля, из правительства Челябинской области уходит еще один магнитогорец – Вадим Бобровский, работающий заместителем министра образования и науки области.

Справка

Владимир Ушаков родился 3 декабря 1964 года в Белорецке Башкирской ССР. В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Носова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 1992 году получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление в строительстве» в Тюменском инженерно-строительном институте. Также прошел профессиональную переподготовку в магнитогорском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1987 по 2005 годы работал в ОАО «Магнитострой», пройдя путь от мастера участка до заместителя генерального директора по экономике. За время работы в тресте Ушаков участвовал в строительстве таких масштабных промышленных объектов, как кислородно-конвертерный цех ММК и завод по утилизации химического оружия в городе Щучье.

С мая 2005 года по октябрь 2014 года работал в администрации города Магнитогорска начальником управления экономики, заместителем главы города по финансам и экономике.

С ноября 2014 года руководил ГК «Синай-Групп», был директором ООО «Синай».С декабря 2017 по апрель 2019 года – первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.