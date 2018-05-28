12:51
Центр Челябинска останется без воды
Центр Челябинска останется без воды. Жителей просят сделать запасы.
В связи с заменых задвижек на водоводах д-100 и д-300, завтра, 29 мая, будет отключено водоснабжение в ряде домов и учреждений по улицам Воровского, Курчатова, Красная и Елькина.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Плановое время отключение с 9.00 до 20.00. Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: улица Воровского, 13, 13В, 15, 15а, 15б, 17, 17б, 17в, 17г, 19а, 20а, 20б, 21а, 23а, 23б, 23в, улица Курчатова, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12а, 14а, 16а, улица Елькина, 88б, 92в, улица Красная, 113.
Работы проводит МУП «ПОВВ».
Жителям рекомендуют сделать запасы воды.